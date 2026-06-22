La justicia rionegrina imputó a un hombre que protagonizó un violento episodio en el interior de la vivienda que compartía con su familia, donde llegó a amenazar a policías con un hacha durante un procedimiento. La audiencia se realizó este lunes en el Foro Penal de Cipolletti, con la intervención de la fiscal de turno Alejandra Altamira y la fiscal adjunta Florencia Piantoni, quienes le atribuyeron los delitos de resistencia contra la autoridad en concurso ideal con amenazas calificadas, responsabilizándolo a título de autor.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el domingo a las 7:30 horas, cuando personal de la Subcomisaría 68 acudió a un domicilio del Distrito Vecinal Noreste tras el llamado de un familiar que solicitaba asistencia. El hombre se encontraba en estado de exaltación y provocaba daños materiales dentro de la vivienda.

Con autorización del propietario, los efectivos ingresaron e intentaron mediar para que desistiera de su accionar. Sin embargo, el acusado empuñó un hacha y comenzó a proferir amenazas hacia los agentes, con el fin de impedir el normal ejercicio de sus funciones. Ante la gravedad de la situación, se solicitó apoyo a la Subcomisaría 79, cuyos efectivos lograron reducir y aprehender al imputado.

Durante la audiencia, la fiscal informó que el acusado ya se encontraba bajo pautas de conducta dispuestas en marzo. Solicitó que cumpla con presentaciones semanales en una comisaría mientras dure la investigación, para garantizar su localización y el cumplimiento de las medidas.

La defensora oficial no objetó los hechos ni la calificación penal, y tampoco se opuso a la solicitud de presentaciones. Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, disponiendo además la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.