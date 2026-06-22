Los controles preventivos desplegados durante el fin de semana en rutas nacionales y provinciales de Río Negro, entre Cinco Saltos y Cipolletti, permitieron fiscalizar a más de 900 conductores y detectar 11 casos de alcoholemia positiva, además de confeccionar nueve actas de infracción.

En Cinco Saltos, el operativo se reforzó con la presencia de la Brigada Rural. Se efectuaron 112 pruebas de alcoholemia y se controlaron 23 vehículos. Como resultado, se labraron tres actas de infracción y se detectó un conductor con 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, registro que motivó la inmediata intervención policial.

En Cipolletti, se desarrolló uno de los despliegues más importantes del fin de semana. Allí fueron sometidos a control con alómetro 809 conductores, detectándose diez alcoholemias positivas y seis actas de infracción por distintas irregularidades. Entre los casos, la graduación más baja fue de 0,34 g/l, mientras que la más alta alcanzó 1,60 g/l, ambos valores constitutivos de infracción a la legislación provincial.

En Cinco Saltos se detectó un caso con 1,45 g/l.

Los procedimientos fueron encabezados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y Cinco Saltos, con una fuerte presencia preventiva destinada a garantizar la seguridad vial y hacer cumplir la normativa de Alcohol Cero vigente en la provincia.

A lo largo de las jornadas, los efectivos realizaron operativos estratégicos sobre corredores de alto tránsito, verificando documentación, condiciones de circulación y el estado de los conductores.

Los resultados reflejan que la gran mayoría de los conductores circulaba en condiciones reglamentarias. Sin embargo, los casos detectados ponen de manifiesto la importancia de sostener este tipo de operativos, que permiten retirar de la vía pública a personas que representan un riesgo para sí mismas y para el resto de los usuarios de las rutas.