Un hombre que era buscado por la Justicia de Tucumán terminó detenido en Villa Regina, donde fue localizado mientras cargaba su teléfono celular desde un poste de alumbrado público. Al ser identificado, los sistemas policiales detectaron que tenía un pedido de captura vigente desde abril y una prohibición de salida del país, por lo que fue trasladado a una dependencia policial.

La escena se produjo en avenida Mitre y Las Heras, en el sector utilizado como estacionamiento de colectivos de la terminal de omnibus. Allí, durante un patrullaje urbano mediante el sistema de videovigilancia del 911 RN Emergencias, fue observado el hombre mientras intentaba cargar la batería de su celular utilizando un poste de alumbrado.

Hasta ese momento, nada hacía suponer que detrás de aquella situación había un requerimiento judicial de otra provincia. Sin embargo, desde el sistema de videovigilancia se dio aviso al personal de prevención de la Comisaría 5°, que se dirigió hasta el lugar para identificarlo. El hombre fue identificado como Armando José Serrano. La consulta posterior en el Sistema Policial y en el SIFCOP hizo saltar la alerta: sobre él pesaba un pedido de captura solicitado desde Tucumán y vigente desde el 2 de abril de 2026.

Pero el requerimiento judicial no terminaba allí. Los registros también indicaron que Serrano tenía una prohibición de salida del país vigente desde el 31 de marzo de este año. Las medidas habían sido solicitadas por la Oficina de Gestión de Audiencias de la Circunscripción Judicial de Monteros, en la provincia de Tucumán.

Tras confirmarse la vigencia de las medidas, los efectivos procedieron a trasladarlo a la sede policial. El objetivo fue ponerlo a disposición de la Justicia que había solicitado su captura y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El caso expone además un dato llamativo: la búsqueda judicial se había iniciado en Tucumán, pero el hombre terminó siendo localizado a más de 1.600 kilómetros, en Villa Regina. Y fue una situación tan cotidiana como intentar conseguir electricidad para cargar un teléfono la que terminó dejando al descubierto que sobre él pesaba un pedido de captura. Ahora será la Justicia competente la que deberá determinar cómo continúa el procedimiento y qué medidas corresponden respecto del requerimiento emitido desde la provincia de Tucumán.