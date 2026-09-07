La Fiscalía de Viedma investiga el accidente fatal ocurrido el sábado en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional 251, entre San Antonio Oeste y General Conesa, donde dos hombres de Puerto Madryn murieron y un tercero resultó herido. La fiscal Mariana Giamonna dispuso medidas judiciales y confirmó la imputación al chofer del camión involucrado.

Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Martín Caro y Hugo Daniel Pérez, quienes viajaban en una Ford Ranger perteneciente a la empresa Gastrofuni. El conductor sobreviviente permanece internado en el Hospital Zatti de Viedma, en estado de shock, y será clave su testimonio para reconstruir cómo sucedió la colisión.

El otro vehículo involucrado fue un camión Volvo que circulaba hacia el norte. La colisión fue semi-frontal y provocó la muerte inmediata de los dos ocupantes de la camioneta. El camionero quedó imputado por homicidio culposo, mientras se esperan los resultados de las pericias técnicas para determinar responsabilidades.

La fiscal Giamonna ordenó el secuestro de los vehículos. El camión fue trasladado al destacamento caminero de San Antonio Oeste, mientras que la Ranger quedó bajo custodia policial en el lugar del siniestro. Se dispuso además la intervención de peritos para analizar las condiciones mecánicas y establecer la dinámica del impacto.

El procedimiento judicial busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existieron maniobras imprudentes o fallas técnicas que derivaron en la tragedia. La investigación se encuentra en etapa inicial y las pericias serán determinantes para avanzar en la causa.