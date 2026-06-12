Un Chevrolet Sonic que circulaba por Cipolletti escondía un problema mucho más grande que el intenso tránsito permanente de la Ruta Nacional 22. Las cámaras inteligentes detectaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente de la Justicia y, pocos minutos después, terminó rodeado por policías y fuera de circulación.

Cómo fue el operativo que permitió dar con el Chevrolet Sonic

Todo comenzó cerca de las 17:25 del miércoles, cuando el sistema de lectura automática de patentes instalado en uno de los accesos más transitados de la ciudad lanzó una alerta. El auto, un Chevrolet Sonic color bordó, avanzaba hacia Neuquén cuando las cámaras registraron su dominio y la cruzaron con las bases de datos oficiales.

La coincidencia no tardó en aparecer. El vehículo figuraba con un pedido de secuestro ordenado por la Justicia Civil y Comercial. En ese momento comenzó el seguimiento en tiempo para evitar que el rodado abandonara la zona sin ser controlado.

Mientras el conductor continuaba su recorrido por la Ruta Nacional 22, los efectivos fueron cerrando el cerco. La escena tuvo lugar a pocos kilómetros de donde había sido detectado por primera vez. Finalmente, el automóvil fue interceptado cerca de la intersección con calle Estado de Israel.

Al volante iba un hombre de 38 años, que fue identificado durante el procedimiento. Los policías verificaron la información aportada por los sistemas oficiales y confirmaron que el pedido seguía vigente.

Así, el recorrido del Sonic terminó de manera abrupta. El vehículo fue secuestrado y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la Justicia.