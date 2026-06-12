El cuerpo de un hombre fue hallado flotando en las aguas del río Neuquén, entre el Tercer Puente y el barrio 2 de Agosto, en la margen cipoleña. El cadáver fue recuperado luego de un operativo que se extendió durante varias horas y trasladado a la Morgue Judicial de Roca para la autopsia. Ahora, la principal hipótesis de los investigadores apunta a determinar si se trata del joven que desapareció en el Parque Este de Neuquén el pasado 20 de mayo, tras arrojarse al río mientras escapaba de un presunto intento de robo.

El impactante hallazgo movilizó a policías, peritos y funcionarios judiciales durante toda la tarde de ayer. Según pudo reconstruirse, el cuerpo fue detectado cerca de las 18 en una zona del río Neuquén ubicada aguas abajo del sector donde semanas atrás se perdió el rastro del joven buscado intensamente por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, recuperar el cadáver no fue una tarea sencilla. Las características del lugar y las condiciones en que se encontraba el cuerpo obligaron a desplegar un procedimiento minucioso que demandó varias horas de trabajo. Recién alrededor de las 21, los equipos lograron retirar los restos y trasladarlos hacia Roca, donde serán sometidos a una autopsia clave para avanzar con la investigación.

Mientras tanto, el hallazgo reactivó una causa que desde hace más de tres semanas mantenía en vilo a investigadores y familiares. La principal línea de trabajo apunta al hombre que desapareció el 20 de mayo luego de lanzarse al río Neuquén en medio de una desesperada huida.

De acuerdo con la reconstrucción realizada en aquel momento, el sospechoso habría sido sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer elementos del interior de un vehículo. Al verse descubierto, escapó corriendo y terminó arrojándose a las frías aguas del río para evitar ser detenido. Desde entonces, se desplegaron numerosos rastrillajes por tierra, agua y aire, aunque ninguno había logrado encontrar indicios de su paradero.

Ahora, la aparición de un cuerpo en el mismo curso de agua abre una nueva etapa en la investigación. Los peritos deberán establecer no sólo la identidad de la víctima, sino también cuánto tiempo permaneció en el río y cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte.

Además, debido al avanzado estado de descomposición que presentaban los restos, los especialistas no descartan la realización de estudios complementarios, entre ellos cotejos genéticos que permitan confirmar o descartar la hipótesis principal que manejan los investigadores.