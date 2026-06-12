Una requisa de rutina terminó destapando un escenario inquietante dentro del Establecimiento de Ejecución Penal 2 de General Roca. Personal del Servicio Penitenciario Provincial encontró cinco teléfonos celulares, seis facas de fabricación casera y más de 37 gramos de cocaína escondidos en un pabellón donde se alojan internos de la unidad.

El procedimiento se realizó durante la tarde del jueves en el pabellón 5 del ala sur. Antes de comenzar la inspección, los presos fueron retirados del sector para permitir que los agentes revisaran cada rincón de las celdas sin interferencias.

Lo que parecía una requisa habitual comenzó a arrojar resultados sorprendentes. Entre colchones, pertenencias y distintos escondites aparecieron cinco celulares de distintas marcas y modelos. Algunos estaban en condiciones aceptables y otros presentaban daños visibles, pero todos tenían algo en común: su presencia está prohibida dentro del penal.

Sin embargo, lo más preocupante apareció poco después. Los penitenciarios hallaron seis facas y elementos punzocortantes fabricados de manera artesanal. Había varillas metálicas afiladas de hasta 30 centímetros, una herramienta modificada y una lámina metálica terminada en punta, objetos capaces de convertirse en armas dentro de un contexto carcelario.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Durante la inspección también aparecieron dos envoltorios de nylon con cocaína. Uno de ellos contenía cerca de 28,9 gramos y el restante unos 8,6 gramos, totalizando alrededor de 37,5 gramos de la droga.

Todo el material fue secuestrado de inmediato y quedó a disposición de las actuaciones correspondientes. La sustancia será sometida a pericias para confirmar su composición y determinar su origen.

El hallazgo volvió a poner bajo la lupa los mecanismos utilizados para ingresar elementos prohibidos a las cárceles. Al mismo tiempo, dejó al descubierto la importancia de las requisas periódicas, una herramienta clave para detectar drogas, armas y dispositivos de comunicación que pueden comprometer la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.