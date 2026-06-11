Una maniobra temeraria sobre uno de los tramos más transitados de Cipolletti terminó en un fuerte choque múltiple este jueves por la mañana sobre la Ruta 22, a la altura de la calle Julio Dante Salto, en el ingreso a la Isla Jordán.

El siniestro involucró a un Renault Clio y dos camionetas Toyota Hilux. Aunque no hubo heridos graves, uno de los conductores debió ser asistido por personal médico tras sufrir un cuadro de shock por el impacto.

La maniobra que terminó en desastre

Según informó el oficial Frank Rivas, jefe del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, el hecho ocurrió alrededor de las 10:20.

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el Renault Clio circulaba por la banquina sur en sentido contrario al tránsito. Cuando intentó incorporarse nuevamente a la Ruta 22, fue impactado por una Toyota Hilux que circulaba correctamente por la calzada.

La violencia del choque desplazó al automóvil varios metros y terminó golpeando también a una segunda Toyota Hilux.

Vehículos destruidos y tensión sobre la ruta

Los tres vehículos sufrieron importantes daños mecánicos. Durante varios minutos estuvo interrumpida la circulación, mientras trabajaban efectivos policiales y personal de emergencia.

Desde SIARME asistieron a uno de los conductores, que presentó un cuadro de shock luego del fuerte impacto. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron lesiones de gravedad.

Las imágenes del lugar mostraron a los vehículos atravesados sobre la calzada y con severos daños en la parte frontal y lateral.

Tránsito intenso

El choque ocurrió en un sector de constante movimiento vehicular, utilizado tanto por quienes ingresan y egresan de Cipolletti, como por conductores que se dirigen hacia la Isla Jordán.

Tras las pericias y el retiro de los vehículos involucrados, la circulación sobre la Ruta 22 quedó normalizada cerca del mediodía.

Un tramo cada vez más peligroso

Vecinos y conductores advierten desde hace tiempo sobre el deterioro y la falta de controles en ese sector de la Ruta 22. Apuntan especialmente contra el abandono de Vialidad Nacional, que todavía no concluyó las obras y retiró señalización horizontal y vertical, tambores, bloques de contención, iluminación y tareas de mantenimiento.

A eso se suma el mal estado de calles y colectoras utilizadas como vías alternativas, como Julio Dante Salto, Estado de Israel y, sobre todo de la colectora Los Pioneros. En varios sectores faltan elementos de seguridad vial y control del tránsito, mientras que el ripio y los pozos convierten la circulación en una situación riesgosa permanente.

Frentistas de la zona incluso colocaron rejas para proteger vidrios y viviendas de las piedras que levantan los vehículos que pasan a alta velocidad. También instalaron lomos de burro por cuenta propia ante la falta de respuestas.

En ese sector es habitual ver maniobras peligrosas de conductores que avanzan por banquinas o colectoras para sobrepasar filas de autos y luego intentan incorporarse de golpe a la ruta. Muchas veces esas situaciones terminan en frenadas bruscas, discusiones y choques evitables.