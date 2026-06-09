Un gran accidente de tránsito generó preocupación este martes en Cipolletti, en Ruta 151 y calle Santa Cruz, una zona complicada ya que además de las largas filas que se forman en el semáforo, muchos intentan girar hacia la izquierda para ingresar a la planta potabilizadora.

El siniestro lo protagonizaron una Toyota Hilux y una Suzuki Grand Vitara, dejando graves daños materiales y provocando demoras cerca de la hora pico.

Como resultado, uno de los vehículos sufrió severos daños en la parte frontal y quedó atravesado sobre la calzada, mientras que los restos de los rodados quedaron esparcidos en la ruta.

Debido a esto la fila de vehículos llegó a pasar la rotonda de Circunvalación y Ruta 151, en el sector que se dirige hacia el Tercer Puente.

Cómo habría ocurrido

Según las primeras informaciones, la Toyota circulaba de norte a sur, cuando intentó realizar una maniobra evasiva invadiendo el carril contrario y provocando que la Suzuki lo impacte, que transitaba de sur a norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Suzuki quedó atrapado en el habitáculo, debiendo intervenir personal de Bomberos y SIARME para su rescate. Posteriormente fue trasladado en código amarillo al nosocomio local.

Trabajó en el lugar personal del Gabinete de Criminalística realizando las pericias correspondientes. Asimismo, se contó con el testimonio de un testigo presencial que aportó información sobre la mecánica del hecho.

Se dio intervención a la Fiscalía de turno, dispuso el inicio de actuaciones preliminares, la notificación de imputación al conductor involucrado y el secuestro preventivo de ambos vehículos.