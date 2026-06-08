El accidente fatal ocurrido este domingo por la noche en la Ruta Nacional 22 ya tiene identidad confirmada. La víctima fue reconocida como Oscar Raminqueo, de 68 años, vecino de una chacra ubicada en las inmediaciones del kilómetro 1.189, en Guerrico, donde se produjo el siniestro. El hecho ocurrió cuando Raminqueo intentaba cruzar la calzada en sentido norte-sur y fue embestido por un Renault Logan que circulaba en dirección este. El conductor, un hombre de 50 años oriundo de Neuquén, manifestó que no alcanzó a advertir la presencia del peatón y no pudo evitar la colisión.

Personal de Tránsito, Policía de Río Negro y el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar realizando pericias para establecer las circunstancias del impacto. Una ambulancia del hospital de Allen arribó minutos después y constató el fallecimiento en el sitio, dado que el hombre presentaba lesiones de extrema gravedad.

Raminqueo, conocido por vecinos como “El Mono”, residía en una chacra de Guerrico y solía transitar habitualmente por esa zona. Su muerte generó conmoción en la comunidad, que lo reconocía como un poblador tradicional del sector.

El conductor del vehículo fue asistido por personal de salud y trasladado para recibir atención médica, aunque no presentaba lesiones de gravedad. La Justicia quedó a cargo de la investigación, que busca determinar responsabilidades y esclarecer las condiciones en las que se produjo el siniestro.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial reforzaron el pedido de circular con precaución en la Ruta 22, uno de los corredores más transitados del Alto Valle, donde la combinación de tránsito intenso, peatones y condiciones climáticas adversas incrementa los riesgos de siniestros graves.