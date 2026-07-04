Circulaban en moto con un televisor y cuando vieron a la Policía escaparon por la ciclovía: dos detenidos

Dos sujetos en moto circulaban trasladando un televisor de 42 pulgadas y escaparon por la ciclovía al ver a la Policía en Neuquén. Finalmente fueron detenidos en un operativo de la División Motorizada DEMOSE realizado este sábado por la mañana en la capital provincial.

El hecho ocurrió pasadas las 11:35, cuando efectivos que realizaban tareas preventivas observaron a los dos hombres desplazándose en motocicleta con un objeto de importantes dimensiones. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga por la ciclovía en dirección este, siendo interceptados en la intersección de las calles 12 de Septiembre e Ignacio Rivas.

Durante la identificación, los individuos mostraron una actitud agresiva hacia el personal policial y fueron demorados en el lugar.

Al ser identificados, los individuos adoptaron una actitud agresiva hacia el personal policial, por lo que fueron demorados para resguardar la intervención. En la inspección del elemento que trasladaban, los uniformados constataron que se trataba de un televisor de aproximadamente 42 pulgadas, marca Philips, de color negro, envuelto en una manta, con su cable de alimentación y control remoto.

Finalmente, al no acreditar la procedencia del electrodoméstico, ambos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. Se iniciaron las actuaciones para determinar el origen del televisor.