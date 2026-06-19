La ilusión de comprar una moto terminó en una verdadera pesadilla. Un hombre de 65 años fue víctima de una brutal emboscada en Guerrico luego de pactar por Facebook la compra de una Honda 150 cc. Tres delincuentes lo engañaron, lo amenazaron con armas de fuego, le quitaron 1.500.000 pesos en efectivo, su teléfono celular y escaparon en su Volkswagen Polo, dejándolo abandonado y sin posibilidad de reaccionar.

La secuencia delictiva estuvo cuidadosamente planificada. Todo comenzó cuando la víctima encontró una publicación de venta de una moto en la red social y entabló contacto con una mujer identificada como Padilla. Tras varios intercambios, ambas partes acordaron encontrarse en Guerrico para concretar la operación. El comprador jamás imaginó que detrás de esa supuesta oportunidad se escondía una banda dispuesta a todo para quedarse con su dinero.

Al llegar a la zona de calles 11 y 8, el hombre fue recibido por dos sujetos y una mujer. Le mostraron la moto, conversaron sobre la operación y generaron el clima de confianza necesario para que bajara la guardia. Incluso se ofrecieron a acompañarlo hasta Roca. La escena parecía normal, casi rutinaria. Sin embargo, cada movimiento formaba parte de una trampa que ya estaba en marcha.

Pero el engaño estaba a punto de transformarse en terror. Mientras circulaban a bordo del Volkswagen Polo de la víctima, la mujer que viajaba junto a él realizó una maniobra inesperada: tomó el volante de forma repentina y provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. En cuestión de segundos, aparecieron los otros dos cómplices y la situación se volvió dramática.

Según la denuncia, los delincuentes exhibieron una pistola calibre 9 milímetros y un arma larga. Acorralado, sin posibilidad de escapar y bajo amenazas constantes, el hombre quedó completamente a merced de sus atacantes. El objetivo era claro: vaciarle los bolsillos y llevarse todo lo que tuviera de valor.

Los ladrones se apoderaron de una campera que contenía un teléfono celular y, sobre todo, los 1.500.000 pesos que la víctima había llevado para pagar la Honda 150cc.. El dinero desapareció en segundos. Sin embargo, la banda decidió ir por más y dar el golpe final.

Como si el millonario botín no fuera suficiente, los delincuentes también le robaron el Volkswagen Polo. Con el efectivo, las pertenencias y el vehículo en su poder, escaparon rápidamente y dejaron al hombre abandonado en medio de la conmoción. La víctima pasó de ser un comprador entusiasmado a convertirse en protagonista de uno de los robos más impactantes de las últimas horas en la región.

Ahora, la investigación quedó en manos de la Subcomisaría 54° de Guerrico y la causa fue caratulada como robo calificado. Los investigadores buscan reconstruir los movimientos de los sospechosos y determinar si la banda utilizó perfiles falsos o publicaciones engañosas para captar a otras posibles víctimas.