Una investigación por fraudes digitales derivó en un operativo de la Policía de Neuquén que permitió desarticular una banda dedicada a engañar a compradores mediante la falsa venta de vehículos en redes sociales. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Estafas y Defraudaciones del Departamento de Delitos Económicos y se logró secuestrar teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación clave para la investigación.

Estafas con autos en redes sociales: cómo operaba la banda de Neuquén

La causa se inició tras múltiples denuncias de personas que aseguraban haber sido engañadas al intentar comprar vehículos publicados a precios accesibles en plataformas digitales, principalmente en Facebook. Según la investigación, los implicados ofrecían rodados con valores tentadores para captar potenciales compradores.

Una vez establecido el contacto, generaban confianza con las víctimas y solicitaban la transferencia total del dinero a cuentas bancarias. Sin embargo, tras recibir el pago, simulaban trámites de transferencia del vehículo que nunca se concretaban y evitaban entregar el rodado.

Allanamientos y secuestros en el este de Neuquén

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos policiales lograron identificar a los presuntos responsables y determinar que uno de los vehículos ofrecidos se encontraba en su poder. Con estos elementos, se concretaron múltiples allanamientos en el sector este de la ciudad de Neuquén.

Como resultado del operativo, la Policía secuestró doce teléfonos celulares de distintas marcas, documentación vinculada a las maniobras —entre ellos boletos de compra-venta, títulos automotores y formularios—, una camioneta utilizada para contactar a las víctimas y una suma de dinero en efectivo.

Del procedimiento también participaron efectivos de la División Ciberdelitos, quienes trabajaron de manera coordinada en las diligencias.

Recomendaciones para evitar estafas al comprar por Internet

Desde la Policía provincial reiteraron la importancia de extremar precauciones al realizar compras online, especialmente en operaciones de alto valor como la adquisición de vehículos. En ese sentido, recomendaron evitar transferencias de dinero sin verificar previamente la identidad del vendedor y la existencia del bien por el que se está pagando.

Asimismo, los especialistas instan a la comunidad a denunciar de inmediato cualquier intento de estafa. Esta denuncia puede realizarse en la dependencia policial más cercana o, bien, ante las áreas especializadas en delitos económicos.