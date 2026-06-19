Fueron identificadas las dos personas fallecidas en el choque frontal ocurrido en la mañana de este jueves en la Ruta Provincial Nº 2, a pocos kilómetros de San Antonio Oeste. Se trata de Marcos Daniel Vega, esposo de Valeria Pascali, funcionaria municipal a cargo de la Jefatura de Fiscalización, Promoción y Servicios Turísticos, y de Marcos Daniel Casal, de 34 años, quien viajaba como acompañante.

El Municipio de San Antonio Oeste difundió un mensaje de solidaridad en el que expresó su profundo pesar por la irreparable pérdida y acompañó a las familias en este difícil momento. El intendente Adrián Casadei señaló: “Con gran tristeza acompañamos a Valeria, a sus familiares y seres queridos. Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos que encuentren la fortaleza necesaria para transitar este dolor”.

El accidente se produjo alrededor de las 8:15 horas, en un tramo recto de la carretera, cuando una camioneta Ford Ranger y un utilitario Peugeot Partner de una empresa de telefonía regional colisionaron de manera directa. Las dos víctimas fatales viajaban en el interior del utilitario, mientras que el conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

El jefe de Bomberos de la ciudad, Fabián Jara, confirmó que el operativo de asistencia se desplegó de inmediato en la zona. La Fiscalía de turno dispuso pericias para determinar las causas del impacto y coordinó la investigación que se inició para determinar las responsabilidades.