Claudio Rodolfo Kielmasz volvió a Río Negro, pero no para enfrentar una nueva causa ni por una decisión que se haya conocido públicamente. El único condenado por el Triple Crimen de Cipolletti está alojado desde hace varios meses en la Colonia Penal U5 de Roca, después de dejar la cárcel federal de Santa Rosa, La Pampa, donde permanecía detenido desde 2023. El movimiento se realizó durante la noche, bajo un importante operativo de seguridad del Servicio Penitenciario Federal, y abrió una pregunta inevitable: ¿por qué lo trasladaron? ¿Se acerca la libertad condicional?

La respuesta no llegó a través de un comunicado oficial del Juzgado de Ejecución Penal 10 de Roca, a cargo del juez Fernando Romera. Sin embargo, de acuerdo con la información a la que accedió Mejor Informado, el cambio de establecimiento está relacionado con la fase de progresividad penitenciaria que transita el único condenado por el secuestro y asesinato de Verónica Villar, Paula y María emilia González en 1997. Después de casi tres décadas de encierro y constantes pedidos para acceder a beneficios, el proceso contempla distintas etapas en la ejecución de la pena y que por su comportamiento habilita el acceso a modalidades de detención de menor seguridad, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

María Emilia y su hermana Paula González y Verónica Villar, desaparecieron el 9 de noviemrbe de 1997, sus cuerpos fueron encontrados dos días después

En ese escenario, el traslado a la cárcel federal de Roca no es un movimiento menor. La Colonia Penal ofrece un régimen de alojamiento diferente al de establecimientos de mayor seguridad. Está reservada para presos de buena conducta, delitos no violentos o en la etapa final de la condena. El cambio está vinculado con los avances registrados por Kielmasz dentro del sistema penitenciario. Fuentes consultadas describieron su comportamiento durante el encierro con una frase contundente: "Tiene una conducta excelente". Ese dato, sin embargo, no equivale a una autorización judicial para salir de la cárcel ni garantiza que pueda acceder a beneficios.

El pasado 19 de marzo, el juez de Ejecución Romera, rechazó un hábeas corpus presentado por el defensor oficial Gustavo Vicens. El homobre que el 17 de septiembre cumplió 51 años, denunció que solicitó reiteradamente audiencias personales con el juzgado y su defensa sin obtener respuesta. El magistrado consideró que los planteos habían tenido trámite y que no se había acreditado un agravamiento de las condiciones de detención. La resolución no dispuso su traslado ni permite establecer si existe alguna relación entre aquel reclamo judicial y su posterior llegada a la Colonia Penal U5 de Roca.

Los informes psicológicos no lo favorecen

El verdadero obstáculo aparece cuando llega el momento de evaluar si está en condiciones de avanzar hacia las salidas transitorias. Desde hace años, Kielmasz intenta obtener ese beneficio, pero los informes psicológicos y psiquiátricos no aportaron elementos suficientemente contundentes para que Romera autorice el régimen. Las evaluaciones profesionales tienen un peso importante en el análisis de su evolución y en la posibilidad de que avance hacia etapas que contemplan mayores márgenes de autonomía.

Las salidas transitorias representan uno de los escalones del régimen de progresividad, pero no son sinónimo de libertad condicional ni constituyen un paso automático hacia ella. Cada beneficio tiene requisitos legales propios y depende de una evaluación judicial. En el caso de Kielmasz, que en septiembre cumplió 51 años, la conducta registrada en prisión y los avances dentro del régimen pueden formar parte del análisis, pero no reemplazan los informes técnicos ni la decisión que debe adoptar el juez de ejecución.

El nombre de Kielmasz sigue ligado a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de la región. En julio de 2001 fue condenado a prisión perpetua por su participación en el secuestro seguido de muerte de María Emilia González, su hermana Paula González y Verónica Villar, asesinadas en Cipolletti en noviembre de 1997. Desde entonces pasó por distintas cárceles federales del país, mientras sus pedidos para acceder a beneficios penitenciarios quedaron atravesados por informes profesionales y resoluciones judiciales.