La Municipalidad de Viedma dispuso la clausura preventiva de una carnicería ubicada en el barrio Lavalle y, en un trabajo conjunto con la Policía de Río Negro, concretó el desbaratamiento de un negocio clandestino en el que se comercializaban bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Las medidas se adoptaron en el contexto de los operativos de fiscalización y control que la comuna viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, las acciones se desplegaron en los barrios Lavalle, Mi Bandera, 30 de Marzo y zonas aledañas, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

Durante los relevamientos se notificó a los comercios que no contaban con la correspondiente habilitación comercial y se realizaron inspecciones en carnicerías y pollerías, en conjunto con el área de Ganadería de la Provincia. El subsecretario de Protección Ciudadana de la municipalidad de Viedma, Norberto Domínguez, destacó que “se está realizando un trabajo de fiscalización y control en diferentes rincones de la ciudad” y subrayó la importancia del abordaje conjunto con distintos organismos para intervenir en problemáticas que afectan directamente a los barrios.

Finalmente, Domínguez señaló que, en consonancia con las acciones que se vienen desarrollando a través del Plan Integral, desde la Subsecretaría “se mantiene un relevamiento y un contacto directo con comerciantes y vecinos de cada sector de la ciudad”, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia comunitaria.