Más de 2 toneladas de carne en mal estado y a la venta

En un operativo que sacudió a toda la región, la Brigada Rural del Valle Medio junto a inspectores de la Dirección de Ganadería de Río Negro decomisaron 2.430 kilos de carne vacuna, porcina y ovina en carnicerías de Choele Choel, Chimpay, Lamarque y Luis Beltrán. La mercadería, gran parte en estado de putrefacción y sin habilitación sanitaria, fue retirada de circulación y posteriormente incinerada en el matadero municipal de Luis Beltrán.

El operativo comenzó en Choele Choel, donde se inspeccionaron 11 comercios. Allí, los agentes encontraron carne faenada sin autorización y en condiciones deplorables. El resultado fue el decomiso de 400 kilos de producto que jamás debió estar a la venta. Los vecinos,

En Chimpay, la situación se volvió aún más grave. En 13 carnicerías, los inspectores hallaron 1.100 kilos de carne en mal estado, la mayor cantidad incautada en todo el operativo. El dato estremeció a la comunidad: más de una tonelada de carne que estaba a punto de llegar a las mesas familiares. El

El miércoles, la acción se trasladó a Lamarque, donde se inspeccionaron 23 comercios y se retiraron 480 kilos de carne. Más tarde, en Luis Beltrán, otros 9 locales fueron revisados y se decomisaron 450 kilos adicionales.

¿Qué dice la Ley?

No se trató solo de retirar la carne. Los inspectores labraron actas de infracción a la Ley 2534, la Ley 5745 y al Código Alimentario Argentino, dejando en claro que las prácticas clandestinas tendrán consecuencias legales. La incineración del producto, realizada en presencia de testigos, buscó garantizar transparencia y evitar cualquier sospecha sobre el destino de la mercadería.