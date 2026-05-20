El 4 de abril realizaron un allanamiento en una habitación de un hotel de San Martín de los Andes, en el que secuestraron drogas y un arma de fuego. Lo que resultó aún más llamativo del episodio es que los elementos incautados pertenecían al abogado de un narco. El profesional fue imputado por el hecho; sin embargo, intentó que la resolución del juez sea anulada por considerar que fue ilegal el procedimiento.

Este miércoles, el Tribunal de Impugnación rechazó un recurso presentado por la defensa de F.M.T., acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, y confirmó la resolución del juez de garantías que había declarado legal el allanamiento.

En coincidencia con la postura del fiscal jefe Gastón Ávila y del asistente letrado Federico Sura, el tribunal ratificó la legalidad del procedimiento, considerando que se habían respetado las normas procesales.

El fiscal jefe Gastón Ávila y del asistente letrado Federico Sura.

La defensa había cuestionado el allanamiento realizado el 4 de abril en la habitación del hotel, donde la policía secuestró un arma de fuego y estupefacientes. Argumentaban que el ingreso policial vulneró el derecho a la intimidad y pedían la nulidad de la detención y de todos los elementos secuestrados.

Sin embargo, el tribunal consideró que existían circunstancias excepcionales que habilitaban el ingreso sin autorización judicial: los empleados del hotel habían solicitado acompañamiento policial y, al acercarse a la habitación, los efectivos escucharon movimientos y manipulación de un arma en el interior.

El imputado tenía un arma de fuego

Durante la audiencia, Ávila y Sura señalaron que el personal del hotel pidió asistencia por temor a lo que pudiera encontrarse dentro de la habitación, que había sido utilizada previamente por otro imputado en la causa por microtráfico. Al llegar, los efectivos detectaron la presencia de F.M.T. manipulando un arma de fuego. Según la fiscalía, el imputado había intervenido horas antes como abogado defensor de quien estaba registrado en la habitación.

El Tribunal de Impugnación, integrado por el juez Nazareno Eulogio y las juezas Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli, concluyó que el procedimiento se enmarcó dentro de las excepciones del Código Procesal Penal que permiten ingresar sin orden judicial ante la posible comisión de un delito en flagrancia. En consecuencia, se confirmó íntegramente la resolución del juez de garantías y se rechazó el planteo de la defensa, con imposición de costas.

Inquilino imputado

El abogado defiende a un inquilino que fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de armas de guerra y encubrimiento.

El hombre fue detenido tras un operativo en el barrio Las Rosas, que permitió incautar 9,7 kilos de estupefacientes —entre cocaína y marihuana—, más de 12 millones de pesos en efectivo, dólares, pesos chilenos y armamento.

En el lugar, además, encontraron una pistola Glock con numeración limada, un revólver calibre .357, municiones, balanzas de precisión, un posnet y anotaciones vinculadas a la venta. También había objetos denunciados como robados en distintos puntos de la ciudad.