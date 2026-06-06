Un hombre protagonizó una serie de incidentes frente a la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, durante la tarde del viernes. La situación generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por el sector céntrico de la ciudad. Pese a la intervención policial, el sujeto finalmente se retiró caminando del lugar.

De acuerdo con información aportada por testigos al sitio de noticias Realidad Sanmartinense, la situación comenzó cerca de las 15, luego de que el hombre recuperara la libertad tras haber estado demorado en la dependencia ubicada sobre la calle Belgrano.

Según esos relatos, al salir del edificio pateó la puerta de ingreso y provocó daños en la estructura. Después comenzó a arrojar piedras en distintas direcciones, lo que generó momentos de tensión en una zona de importante circulación peatonal y vehicular.

Las piedras dañaron vehículos estacionados y distintos elementos ubicados en las inmediaciones. Los vecinos también señalaron que el hombre rompió una luminaria pública y causó daños en un móvil policial.

Los efectivos intentaron controlar la situación

Mientras continuaban los disturbios, personal policial intervino para intentar frenar los ataques. Los efectivos buscaron calmar al hombre y evitar nuevos daños.

Sin embargo, siempre según los testimonios recogidos en el lugar, la situación continuó y se realizaron dos disparos disuasivos en plena vía pública. Aun así, el sujeto siguió arrojando objetos y reclamando por la supuesta desaparición de un teléfono celular.

El hombre se retiró por la calle Belgrano

Tras varios minutos de tensión, el protagonista de los incidentes dejó la zona por sus propios medios. Los vecinos indicaron que caminó por la calle Belgrano en dirección a Roca.

Hasta el momento no se informó públicamente sobre una nueva demora vinculada con los destrozos denunciados durante el episodio ocurrido frente a la Comisaría 23 de San Martín de los Andes.