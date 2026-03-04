A una semana del hundimiento del barco pesquero “Heleno A”, ocurrido el miércoles 25 de febrero, se informó que fue interrumpida la búsqueda del maquinista desaparecido en la profundidad del mar. La embarcación se dirigía hacia Quequén y estaba acompañada por otro barco, el “Marina Z”, que logró rescatar a cuatro tripulantes, evitando que la tragedia fuera aún mayor.

La noticia fue confirmada por Karina Cimbaro, esposa del maquinista Roberto Carabajal, quien señaló que la Prefectura Naval Argentina (PNA) dio por finalizado el operativo y que la causa pasó a la órbita de la Fiscalía Federal de Viedma.

Karina, residente en Puerto Madryn, recordó la trayectoria de su esposo en el mar: “Tenía 45 años de experiencia, era un profesional, un padre ejemplar. Ha trabajado con muchas empresas. No era un novato, sabía lo que hacía”. Según la información recibida a través de su abogada, el operativo se cerró porque las profundidades en las que se encuentra el barco hacen imposible continuar con la búsqueda. “No creo que esté con vida mi esposo”, lamentó.

La mujer pidió que la memoria de Carabajal sea honrada: “Yo lo único que pido es que esto no quede así. Quiero que a mi marido lo honren, porque era un hombre con experiencia. Él sabía lo que estaba haciendo”. Además, destacó que una hija de 12 años quedó sin su padre, lo que profundiza el dolor de la familia.

La última imagen del “Heleno A” fue captada por un vecino de San Antonio Oeste, minutos antes de que se produjera el hundimiento. La tragedia generó conmoción en la comunidad marítima y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en la navegación pesquera.