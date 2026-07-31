Un incendio de vivienda en el barrio Costa Esperanza, en Las Perlas, dejó al descubierto una escena inesperada. Cuando la Policía llegó para colaborar con los bomberos encontró poco más de dos kilos de cogollos de marihuana listos para su presunta comercialización. En medio del procedimiento, dos allegados al propietario intentaron sacar la droga de la casa antes de que fuera secuestrada. El dueño del inmueble es un empleado de Salud Pública de Neuquén y ahora la investigación quedó en manos de la Justicia Federal.

Todo comenzó cuando los Bomberos Voluntarios combatían el fuego y advirtieron una conservadora repleta de bolsas con flores de marihuana. El hallazgo obligó a convocar de inmediato a efectivos de la Subcomisaría 82° de Las Perlas, que preservaron el lugar mientras se iniciaban las primeras actuaciones y se daba intervención a la Fiscalía Federal.

Mientras uno de los policías se encontraba realizando las comunicaciones de rigor, dos personas aprovecharon esos instantes para retirar la conservadora de la vivienda. La maniobra no prosperó. Los efectivos las interceptaron cuando salían del inmueble y recuperaron el recipiente, que seguía cargado con los cogollos que minutos antes habían sido descubiertos entre los restos del incendio.

Luego llegaron los especialist

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante la inspección de la vivienda también fueron halladas dos pistolas Bersa, una calibre 9 milímetros y otra calibre 22, además de una importante cantidad de municiones. Todo el material fue secuestrado y quedó incorporado al expediente que tramita en la Justicia Federal.

Las actuaciones permitieron identificar al propietario de la vivienda como un empleado de Salud Pública de Neuquén. A partir de ese momento tomó intervención la Fiscalía Federal de atención primaria, junto con la fiscalía de turno de Cipolletti, para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.