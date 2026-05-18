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Encomienda manipulada

Le mandaron 30 iPhone desde Buenos Aires y llegaron solo cajas vacías: denuncian un robo que supera los 15 millones

Francisco Pondal, comerciante de Viedma dedicado a la venta de teléfonos de alta gama, denunció que le sustrajeron un lote de 30 iPhones

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 10:17
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El comerciante responsabilizó a empleados de Correo Argentino

Un comerciante denunció haber perdido 15 millones de pesos en mercadería tras recibir una encomienda manipulada en el trayecto entre Buenos Aires y Viedma. Se trata de Francisco Pondal, propietario de Fran Ibiza iPhone Viedma, quien relató lo ocurrido en sus redes sociales y ya realizó la denuncia judicial.

Pondal explicó que su proveedor de Buenos Aires le envió desde Lomas de Zamora una caja con 30 celulares iPhone, pero al llegar a destino el paquete había sido adulterado.

“Me robaron 15 millones de pesos en mercadería”, expresó el comerciante, que se dedica a la venta de teléfonos de alta gama.

El emprendedor detalló que la encomienda originalmente pesaba 5,400 kilogramos, pero al arribar a Viedma apenas registraba 525 gramos. “En el trayecto de Buenos Aires y Viedma, algún empleado de Correo Argentino abrió la caja, sacó la mercadería y la volvió a cerrar. Cuando abren la caja rompen el remito, se nota que la caja está manipulada”, subrayó.

Pondal, que trabaja con Correo Argentino desde hace más de un año y medio, lamentó la pérdida y apuntó contra la falta de controles internos: “El correo es una buena empresa, pero hay dos o tres personas que te roban tu esfuerzo de tantos años. Me reduele perder este capital, yo vengo de abajo”.

El comerciante confirmó que ya realizó la denuncia y que el caso quedó en manos de la Justicia. “Tengo que seguir trabajando, con los mejores precios y el buen servicio”, aseguró, reafirmando su compromiso con los clientes pese al golpe económico.

El caso generó fuerte repercusión en Viedma, donde comerciantes y vecinos vienen advirtiendo reiteradamente sobre la manipulación de encomiendas en el Correo Argentino. La denuncia de Pondal expone la vulnerabilidad del sistema de paquetería y la necesidad de reforzar controles internos para evitar que hechos similares sigan afectando a pequeños emprendedores que dependen de la logística para sostener sus negocios.

 

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