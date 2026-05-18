Un comerciante denunció haber perdido 15 millones de pesos en mercadería tras recibir una encomienda manipulada en el trayecto entre Buenos Aires y Viedma. Se trata de Francisco Pondal, propietario de Fran Ibiza iPhone Viedma, quien relató lo ocurrido en sus redes sociales y ya realizó la denuncia judicial.

Pondal explicó que su proveedor de Buenos Aires le envió desde Lomas de Zamora una caja con 30 celulares iPhone, pero al llegar a destino el paquete había sido adulterado.

“Me robaron 15 millones de pesos en mercadería”, expresó el comerciante, que se dedica a la venta de teléfonos de alta gama.

El emprendedor detalló que la encomienda originalmente pesaba 5,400 kilogramos, pero al arribar a Viedma apenas registraba 525 gramos. “En el trayecto de Buenos Aires y Viedma, algún empleado de Correo Argentino abrió la caja, sacó la mercadería y la volvió a cerrar. Cuando abren la caja rompen el remito, se nota que la caja está manipulada”, subrayó.

Pondal, que trabaja con Correo Argentino desde hace más de un año y medio, lamentó la pérdida y apuntó contra la falta de controles internos: “El correo es una buena empresa, pero hay dos o tres personas que te roban tu esfuerzo de tantos años. Me reduele perder este capital, yo vengo de abajo”.

El comerciante confirmó que ya realizó la denuncia y que el caso quedó en manos de la Justicia. “Tengo que seguir trabajando, con los mejores precios y el buen servicio”, aseguró, reafirmando su compromiso con los clientes pese al golpe económico.

El caso generó fuerte repercusión en Viedma, donde comerciantes y vecinos vienen advirtiendo reiteradamente sobre la manipulación de encomiendas en el Correo Argentino. La denuncia de Pondal expone la vulnerabilidad del sistema de paquetería y la necesidad de reforzar controles internos para evitar que hechos similares sigan afectando a pequeños emprendedores que dependen de la logística para sostener sus negocios.