Tras el devastador incendio que el sábado consumió por completo el histórico Hotel Huemul en Bariloche, las autoridades lograron determinar con exactitud el origen del siniestro: se trató de un hecho accidental provocado por una quema de hojas realizada en la costa del lago Nahuel Huapi. Los técnicos del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) confirmaron este domingo, luego de las pericias en el terreno, que una chispa saltó hacia una enredadera seca adosada a la fachada del complejo turístico que fue cerrado hace meses por obras de mantenimiento y el fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera, generando pérdidas totales.

El Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Bariloche informó que, ante el riesgo de derrumbe, las primeras tareas se realizaron desde el exterior del edificio. Luego, con condiciones más seguras, se avanzó hacia el interior para efectuar enfriamiento y extinción. En el operativo participaron más de 80 bomberos de distintos cuarteles, junto con personal del SPLIF, Policía de Río Negro, Protección Civil, Prefectura Naval, Camuzzi y la Cooperativa Eléctrica Bariloche, además de camiones cisterna municipales para garantizar el abastecimiento de agua.

El incendio obligó a evacuar a trabajadores y personas que se encontraban en el lugar. Una mujer fue asistida por inhalación de humo y dos bomberos recibieron atención médica, aunque se encuentran fuera de peligro. El parte oficial destacó que la seguridad del personal fue prioridad permanente durante la intervención.

Las pérdidas materiales fueron totales: el techo, entretecho y pisos superiores colapsaron, y gran parte de la mampostería quedó comprometida. El hotel, fundado en 1938 y con casi un centenar de habitaciones, estaba cerrado por obras de refacción y se preparaba para una reinauguración.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, lamentó lo ocurrido y señaló que “en la impericia a veces pasan estas cosas”, mientras que desde Protección Civil se advirtió que el daño es “irrecuperable”.

El operativo se extendió hasta la madrugada del domingo, con tareas de enfriamiento y control de posibles puntos calientes. Bomberos Voluntarios agradecieron la colaboración de vecinos, establecimientos hoteleros y servicios que asistieron durante la emergencia. El incendio del Hotel Huemul generó conmoción en Bariloche y en toda la región, no solo por la magnitud del siniestro sino también por el valor simbólico del establecimiento, que durante décadas recibió contingentes estudiantiles y turistas de todo el país.