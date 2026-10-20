Un comercio de San Martín de los Andes sufrió dos hechos delictivos en pocos días. En el último episodio, tres personas habrían participado del robo de prendas de vestir, calzado y otros artículos.

Los damnificados aportaron videos y datos a la investigación y esperan avances judiciales.

El local, de indumentaria ubicado sobre la avenida Koessler, fue víctima de dos robos en el transcurso de una semana. El último episodio ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 23, cuando res personas, dos hombres y una mujer, llegaron a Betty Boutique.

Según la información difundida, los sospechosos rompieron la puerta de ingreso y sustrajeron una importante cantidad de prendas de vestir, zapatos y otros artículos del local.

De acuerdo con los datos aportados sobre el hecho, dos de las tres personas ingresaron al establecimiento y sus rostros estaban parcialmente descubiertos.

Dos robos en apenas una semana

El comercio ya había sufrido otro episodio delictivo días antes, cuando desconocidos dañaron parte de la vidriera y se llevaron distintos elementos del interior.

En el segundo ataque, los delincuentes fueron más allá de los daños en el frente del negocio: rompieron la puerta de acceso y entraron al local para llevarse mercadería.





Denuncia y videos: a la espera de medidas judiciales

Tras el último robo, los responsables del comercio realizaron la denuncia correspondiente y fueron citados por la Fiscalía. Según consignó el medio local Realidad Sanmartinense, los damnificados aportaron registros de video y datos personales de quienes señalan como presuntos responsables.





La Policía trabaja junto con la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido e identificar formalmente a los responsables. Se aguardaban novedades sobre las medidas judiciales y los avances de la investigación.