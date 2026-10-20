Un robo en una vivienda de Fernández Oro derivó en un allanamiento en la ciudad de Neuquén, donde la Policía secuestró una Toyota Hilux, prendas de vestir y un arma de fuego con municiones. La investigación se inició después de que los delincuentes violentaran las puertas de una casa y sustrajeran elementos electrónicos.

Según informó la Comisaría 26°, la víctima alcanzó a observar a dos jóvenes que vestían mamelucos azules con cintas reflectivas. Ambos se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux con vidrios polarizados, cuyas características se convirtieron en una de las principales pistas para los investigadores.

El procedimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre el Cuerpo de Investigaciones de Cipolletti y la Policía de Neuquén. Por el arma encontrada durante el allanamiento, se inició además una causa judicial independiente.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido

Tras denunciar el robo, el damnificado aportó la patente de la camioneta en la que se desplazaban los sospechosos. A partir de ese dato, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del barrio y los registros del sistema de emergencias 911.

El relevamiento permitió reconstruir parte del recorrido del vehículo y establecer que la Toyota Hilux había ingresado a Fernández Oro unas dos horas antes del robo. Ese dato aportó una referencia temporal para avanzar con las tareas investigativas.

Con la información reunida, intervino el Cuerpo de Investigaciones de Cipolletti en coordinación con efectivos de la Policía de Neuquén. Las diligencias permitieron orientar la pesquisa hacia un domicilio de la capital provincial.

Qué secuestró la Policía durante el allanamiento en Neuquén

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres elementos centrales para la investigación:

Una camioneta Toyota Hilux , señalada como el vehículo utilizado por los sospechosos.

Prendas de vestir vinculadas al hecho, entre ellas vestimenta de interés para la pesquisa.

Un arma de fuego con municiones, cuyo hallazgo derivó en una investigación judicial separada.

Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes. La ropa podría ser relevante para contrastar las características descriptas por la víctima, mientras que el vehículo constituye una pieza importante para reconstruir los desplazamientos registrados antes y después del robo.

No se informó, en los datos disponibles, si hubo personas detenidas o demoradas durante el procedimiento, ni si se recuperaron los elementos electrónicos sustraídos de la vivienda.

El hallazgo del arma abrió otra causa judicial

Además de avanzar sobre el robo cometido en Fernández Oro, el procedimiento tuvo una consecuencia judicial adicional: el secuestro del arma de fuego con municiones motivó la apertura de una causa independiente por parte de la Policía neuquina.

La investigación por el robo y las actuaciones relacionadas con el arma deben distinguirse, ya que se trata de procedimientos judiciales diferentes. Con la información disponible no es posible precisar la calificación legal de la segunda causa ni determinar si el arma tenía documentación o autorización correspondiente.

Cómo continúa la investigación por el robo

La causa por el robo en Fernández Oro continúa en etapa investigativa. El análisis de las imágenes, la identificación del vehículo y los elementos secuestrados durante el allanamiento forman parte de las líneas de trabajo para establecer quiénes participaron y qué ocurrió con los bienes sustraídos.

Entre los puntos pendientes está determinar si la vestimenta incautada coincide con la que describió la víctima, establecer la participación concreta de los ocupantes de la Toyota Hilux y conocer si se logró recuperar parte del botín.

Por el momento, no se difundieron datos que permitan confirmar detenciones, imputaciones o una resolución judicial sobre el robo. Se esperan nuevas precisiones oficiales sobre los resultados del procedimiento y los próximos pasos de la investigación.