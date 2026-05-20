En se conocieron novedades sobre el caso del profesor de 28 años de Unión Vecinal, acusado por delitos contra la integridad sexual hacia menores. En la última audiencia el juez rechazó un planteo de la defensa de D.E.M, el profesor, para que le otorguen prisión domiciliaria.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que existían nuevos elementos para revisar la medida cautelar y pidió la libertad del imputado o el arresto domiciliario. Entre otros puntos, mencionó informes periciales, análisis de comunicaciones y un estudio socioambiental sobre el domicilio propuesto para cumplir la medida.

La fiscalía se opuso al planteo y sostuvo que continúan vigentes los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva. Medina y Sabatte remarcaron la gravedad de los hechos investigados, la expectativa de pena, la existencia de medidas de prueba pendientes y los incumplimientos de restricciones de contacto impuestas previamente al imputado. También señalaron la necesidad de proteger a las víctimas y evitar posibles interferencias en la investigación.

De qué se lo acusa

D.E.M. fue acusado el 19 de marzo de 2026 y la formulación de cargos fue ampliada el 31 de marzo de este año, en el marco de una investigación por hechos contra la integridad sexual que involucran a víctimas menores de edad.

Permanece en prisión preventiva tras haber sido imputado por abusar sexualmente a uno de sus alumnos, pero también por otros delitos sexuales, como grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores y exhibiciones obscenas.

Qué sostuvo el juez sobre la domiciliaria

Al resolver, el magistrado sostuvo que se mantiene tanto el riesgo de fuga como el de entorpecimiento. Entre otros aspectos, valoró la cantidad de hechos investigados, la posible pena en expectativa y distintos elementos reunidos durante la investigación.

Además, el juez entendió que los incumplimientos de medidas de restricción impedían conceder una modalidad de detención domiciliaria, por lo que continuará con preventiva hasta el 19 de julio.

Daños y cómo sigue la investigación

Algunos de los padres de los menores del grupo han manifestado que el profesor les entregaba regalos a los niños, como botines o iPhones, aunque no a todos. Además algunos han sido víctimas de estafas de este hombre, ya que el profesor ha pedido créditos de 160 millones de pesos, en distintos bancos a nombre de las familias, ya que tenía datos de ellos por ser parte de un Club.

Actualmente se siguen entrevistando y trabajando con los menores que denunciaron, a la vez que se están peritando distintos dispositivos tecnológicos, tanto de los alumnos como del profesor.