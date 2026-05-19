Deportivo Roca y el ex jugador de básquet y entrenador Guido Gadañotto fueron condenados a pagar 41 millones de pesos, más intereses y costas, por el abuso sexual sufrido por una adolescente que integraba el equipo femenino de la institución cuando era menor de edad. La Justicia Civil rechazó los intentos de prescripción y lanzó una frase demoledora contra el club: habló de "silencio institucional", advertencias ignoradas y una estructura que permitió que el entrenador siguiera teniendo poder sobre chicas adolescentes durante años.

La sentencia, firmada ayer18 de mayo por la jueza Agustina Naffa, volvió a poner en el centro de la escena uno de los casos más oscuros que golpeó al deporte roquense. Y esta vez el impacto no fue solamente penal. La magistrada fue mucho más allá y responsabilizó directamente al club por no haber actuado frente a señales que, según distintos testimonios, ya generaban preocupación dentro del ambiente deportivo.

El fallo cayó como una bomba en Roca. Sobre todo porque expone cómo Gadañotto, una figura conocida dentro del básquet local, mantenía un lugar de autoridad absoluta sobre las jugadoras. Entrenaba, organizaba viajes, decidía convocatorias y era una referencia permanente para adolescentes que soñaban con crecer deportivamente dentro del club. Y justamente ahí estuvo, según la Justicia, una de las claves del sometimiento.

En uno de los párrafos más duros de toda la resolución, la magistrada sostuvo que para muchas chicas "a Guido Gadañotto no se le podía decir que no". La frase pinta de cuerpo entero el clima que, según la causa, se vivía dentro del entorno deportivo: miedo, dependencia emocional y una relación totalmente desigual entre un adulto con poder y una menor de edad.

Pero además, la sentencia deja expuesto algo todavía más grave: las advertencias que nadie frenó. Distintos testimonios incorporados durante el juicio hablaron de rumores, comentarios y situaciones incómodas que circulaban desde hacía años alrededor del entrenador. Incluso, una exempleada aseguró haber alertado tiempo atrás sobre situaciones vinculadas a Gadañotto y chicas menores dentro de las instalaciones del club. Sin embargo, según concluyó la jueza, nada cambió.

Nadie puso límites. Nadie activó mecanismos de protección. Y mientras las sospechas crecían en voz baja, el entrenador siguió ocupando el mismo lugar de poder frente a adolescentes. Por eso, el fallo apunta directamente contra Deportivo Roca y habla de un "silencio institucional" que permitió que todo continuara. El fallo sostiene que el club no puede despegarse de lo ocurrido porque el vínculo abusivo nació y se sostuvo dentro de una estructura deportiva donde Gadañotto tenía autoridad y respaldo.

Además, la magistrada dejó en claro que el caso jamás podía analizarse como una relación "entre pares" o un vínculo privado. Remarcó la enorme diferencia de edad, experiencia y poder que existía entre el entrenador y la adolescente, y aplicó perspectiva de género y normativa de protección hacia niñas y adolescentes.

La condena civil llega después de que quedara firme la sentencia penal contra Gadañotto. En aquel juicio, el ex entrenador recibió una pena de seis años y nueve meses de prisión efectiva por abuso sexual agravado por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y por haber estado encargado de su formación deportiva. En la actualidad cumple la condena en el Ex Maruchito de Roca, un establecimiento de ejecución penal de seguridad baja, donde convive con policías condenados o presos de confianza.

Pero el golpe judicial no termina ahí. Además de la indemnización millonaria, la Justicia ordenó medidas obligatorias para intentar evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse dentro de ámbitos deportivos. Gadañotto deberá realizar capacitaciones sobre género, masculinidades y violencia, mientras que el Club Deportivo Roca tendrá que implementar programas de formación para dirigentes y entrenadores, además de crear protocolos específicos para detectar y actuar ante casos de violencia de género.

Como cierre de una resolución lapidaria, la sentencia también obliga al club a pedir disculpas a la víctima. Un gesto que deberá hacerse respetando la voluntad de la joven que, durante años, cargó en silencio con una historia marcada por el abuso, el miedo y el peso de una estructura que miró para otro lado.