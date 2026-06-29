Un insólito robo de vehículo se registró este sábado por la noche en Cipolletti. Una mujer dejó su auto encendido frente a un comercio, en inmediaciones de Turrín y Jorge Newbery, y en segundos un hombre lo sustrajo y escapó hacia el barrio Anai Mapu. La víctima dio aviso inmediato a la Policía, que desplegó un operativo de urgencia con móviles en distintos sectores de la ciudad. Minutos después, el rodado fue hallado en la zona de Circunvalación y Esmeralda, tras despistar y caer en un canal de desagüe.

El conductor abandonó el vehículo y logró escapar antes de ser detenido. La Comisaría 79° inició actuaciones para identificarlo y dar con su paradero. El auto fue recuperado y trasladado para su revisión, sin daños estructurales de gravedad. Vecinos de la zona observaron la caída del vehículo en el canal y alertaron a las autoridades, lo que permitió acelerar la intervención. El hecho generó preocupación por la modalidad del robo, que se produjo en segundos y en un sector de alto tránsito.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que investiga la identidad del sospechoso y analiza las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido del rodado desde el momento del robo hasta el despiste.

Fuentes policiales señalaron que el operativo se activó de inmediato y que la recuperación del vehículo fue posible gracias a la rápida coordinación entre las unidades desplegadas. El rodado fue retirado del canal con asistencia de grúas y trasladado a dependencias policiales para su peritaje. La víctima recuperó el automóvil, aunque el proceso judicial continuará hasta dar con el responsable.