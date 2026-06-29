Un accidente vial se registró este fin de semana en el acceso a Sierra Colorada, sobre la Ruta Nacional 23, en la Línea Sur de Río Negro, cuando una furgoneta tipo trafic despistó y volcó en una curva tras la irrupción de un animal en la calzada. El conductor, único ocupante del rodado, fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva al hospital para una evaluación médica.

Según relató el propio chofer a los equipos de emergencia, el siniestro se produjo cuando un animal irrumpió de manera sorpresiva en el camino. La maniobra para esquivarlo derivó en el despiste y posterior vuelco del vehículo. Al momento del traslado, el hombre se encontraba consciente y en condiciones de comunicarse, lo que permitió descartar lesiones graves en primera instancia.

El acceso a Sierra Colorada es un tramo de la Línea Sur rionegrina donde la presencia de fauna suelta constituye un riesgo permanente para el tránsito. En la zona es habitual encontrar caprinos, ovinos y caballos que circulan libremente y comparten el espacio con los vehículos, una problemática recurrente en los accesos a las localidades de la meseta.

En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía de Río Negro, personal de los Bomberos Voluntarios de Sierra Colorada y equipos del sistema de Salud local. La respuesta operativa permitió asistir rápidamente al conductor y asegurar la zona del accidente.

La intervención puso en valor la coordinación interinstitucional en la localidad de la Línea Sur. La articulación entre las fuerzas de seguridad, bomberos y salud resultó clave para garantizar la atención inmediata y el traslado del ocupante.