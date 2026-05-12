Un vecino del sector sur de Neuquén denunció consumos desconocidos realizados con su tarjeta de crédito, lo que dio inicio a una investigación por estafas que superan el millón de pesos. La Policía del Neuquén logró identificar al presunto autor y concretar un allanamiento que permitió secuestrar evidencia clave.

La causa comenzó durante la segunda quincena de febrero, luego de que la víctima alertara a la Comisaría 19° sobre compras fraudulentas en ferreterías, panaderías y polirrubros de la zona sureste de la ciudad. El Departamento de Delitos Económicos realizó un minucioso relevamiento en los comercios, recolectando vouchers y registros fílmicos que permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso.

Allanamiento y secuestro de elementos

El análisis de las cámaras de seguridad mostró que una misma persona realizaba todas las compras y retiraba los productos adquiridos de forma fraudulenta. Con la identidad y domicilio del sospechoso confirmados, se solicitó y ejecutó una orden de allanamiento, donde demoraron a un hombre de entre 20 y 25 años y se secuestraron prendas de vestir y un vehículo presuntamente usado en los ilícitos.

Tras las diligencias judiciales, el joven recuperó la libertad, aunque la investigación continúa bajo la supervisión de la Justicia. Las autoridades policiales destacaron la importancia de la denuncia temprana para esclarecer delitos económicos y evitar que los autores continúen con sus maniobras fraudulentas.