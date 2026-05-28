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Tomó a la víctima por atrás

Condenan a 7 años de prisión a un verdulero que abusó de una empleada adolescente en Neuquén

Un hombre fue condenado a prisión efectiva tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de edad, quien había comenzado a trabajar en su verdulería en diciembre de 2023. 
 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 28 de mayo de 2026 a las 14:06
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Un verdulero fue condenado a 7 años de prisión por abusar de una empleada adolescente en Neuquén.

Un verdulero sexualmente de una adolescente de 17 años, quien trabajaba en el local. El hecho ocurrió en diciembre de 2023 en la ciudad de Neuquén. Este jueves fue condenado a 7 años de prisión efectiva

El tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Luciano Hermosilla y la jueza Carina Alvarez, por unanimidad, condenó a un hombre a 7 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal cuya víctima fue su empleada de 17 años quien hacía pocos días había comenzado a trabajar en el lugar. 

El hecho ocurrió en diciembre de 2023 en una verdulería de la ciudad de Neuquén cuando el hombre, encargado del comercio, tomó a la víctima por detrás y la llevó hasta el baño del local para abusar sexualmente de ella.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Luis Giorgetti, Carina Alvarez y Luciano Hermosilla.

La pena que establece el Código Penal para este delito es de entre 6 y 15 años de prisión, y el tribunal consideró como principales agravantes para alejarse del mínimo la asimetría de poder, el riesgo de embarazo y la extensión del daño causado por la sintomatología depresiva que hasta el día de hoy padece la víctima luego del hecho.

Como atenuantes se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales y el buen concepto como vecino que manifestaron diferentes testigos que declararon durante la audiencia de determinación de la pena.

También se deberán realizar las muestras genéticas del imputado para el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). 
 

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