Un verdulero sexualmente de una adolescente de 17 años, quien trabajaba en el local. El hecho ocurrió en diciembre de 2023 en la ciudad de Neuquén. Este jueves fue condenado a 7 años de prisión efectiva.

El tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Luciano Hermosilla y la jueza Carina Alvarez, por unanimidad, condenó a un hombre a 7 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal cuya víctima fue su empleada de 17 años quien hacía pocos días había comenzado a trabajar en el lugar.

El hecho ocurrió en diciembre de 2023 en una verdulería de la ciudad de Neuquén cuando el hombre, encargado del comercio, tomó a la víctima por detrás y la llevó hasta el baño del local para abusar sexualmente de ella.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Luis Giorgetti, Carina Alvarez y Luciano Hermosilla.

La pena que establece el Código Penal para este delito es de entre 6 y 15 años de prisión, y el tribunal consideró como principales agravantes para alejarse del mínimo la asimetría de poder, el riesgo de embarazo y la extensión del daño causado por la sintomatología depresiva que hasta el día de hoy padece la víctima luego del hecho.

Como atenuantes se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales y el buen concepto como vecino que manifestaron diferentes testigos que declararon durante la audiencia de determinación de la pena.

También se deberán realizar las muestras genéticas del imputado para el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

