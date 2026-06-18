Condenaron a 10 años y 6 meses de prisión efectiva a un hombre por abusar de su hija biológica y por amenazarla con que iba a asesinar a su madre si ella revelaba la agresión sexual.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Cristian Piana, Luis Giorgetti y Luciano Hermosilla. El sujeto será incluido en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual.

El hecho fue calificado como abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo, y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años en concurso real con desobediencia a una orden judicial de prohibición de acercamiento.

La violación se produjo entre agosto y octubre de 2023, cuando la niña tenía 10 años de edad.

La fiscalía pidió 12 años de prisión

La fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo mientras que la defensa solicitó 8 años de prisión, que es el mínimo que establece el Código Penal para estos delitos.

Para establecer el monto de la pena, los jueces consideraron como principales agravantes la concurrencia de dos agravantes por la naturaleza de la acción y las amenazas de muerte contra la madre de la niña si la víctima desvelaba los abusos. También se consideró la notoria diferencia de edad lo cual incrementó la asimetría de poder en el contexto de vulnerabilidad de la víctima.

La extensión del daño causado en cuanto a las secuelas psicológicas que el abuso dejó en la víctima también se consideró como un elemento agravante y la sumatoria de delitos por el incumplimiento de la restricción de acercamiento, también aleja la pena del mínimo de la escala penal. Como principal atenuante se tuvo en cuenta la contención familiar por parte de la madre del imputado.



