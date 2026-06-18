Comenzó el juicio contra J.R. por abusar sexualmente, durante 19 años, de una mujer de su entorno familiar y por cometer el delito de corrupción de menores. El proceso judicial será juzgado por un jurado popular compuesto por 16 integrantes (12 titulares y 4 suplentes).

Según la teoría del caso, realizada por el Ministerio Público Fiscal, J.R. abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y hasta su etapa adulta. Los hechos fueron cometidos principalmente en la vivienda en la que convivieron hasta el año 2020, aunque también en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para transportar mercadería.

La acusación está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte y completa el equipo del Ministerio Público Fiscal la agente Carolina Muñoz.



En el alegato de apertura realizado este jueves, Breide manifestó que “a lo largo del juicio vamos a demostrar que los hechos ocurrieron, que la persona que se encuentra acusada es un manipulador y que es culpable”.

¿Cuáles son los delitos por los que se lo acusa?

Para la producción de la prueba se recibirán aproximadamente 40 testigos, entre los cuales se encuentra el de la víctima, familiares de la mujer, testigos, peritos y profesionales de diversas áreas que intervinieron en la investigación. El debate fue programado para desarrollarse entre este jueves y el 2 de julio y, una vez concluida la producción de la prueba, el jurado deberá resolver si el imputado es culpable o no.



Los delitos por los cuales Breide Obeid y Sabatte acusaron a J.R. son abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente (esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad), en concurso ideal con corrupción de menores continuada, todo en carácter de autor.

La querella adhirió y la defensa quiso evitar que J.R. esté presente

El abogado particular Carlos Caroselli, que interviene como querellante en representación de la víctima de los hechos, adhirió a la acusación presentada por los funcionarios de la fiscalía.



El juez técnico que está encargado de dirigir el debate es Marco Lupica Cristo y, en caso de que el jurado dicte un veredicto de responsabilidad, será el encargado de fijar la pena.



Previo al inicio del juicio, la defensa planteó que J.R. padecía una enfermedad que le impediría afrontar el proceso. Sin embargo, a partir de una serie de estudios médicos impulsados por la fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que el acusado se encuentra en condiciones de ser juzgado y declaró que es apto para enfrentar el debate.

