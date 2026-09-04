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En la segunda meseta de centenario

Quiso pasar a un ciclista, lo hizo caer y descubrieron que manejaba sin licencia: dejó a un adolescente en el hospital

El accidente ocurrió durante la tarde del jueves en la zona de la segunda meseta de Centenario. El adolescente que iba en el rodado menor cayó pesadamente al suelo y tuvo que ser asistido.
 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 09:16
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La bicicleta y la motocicleta protagonizaron un roce mientras circulaban por calle Moya.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 14:30 del jueves, en la intersección de las calles Nahuel Huapi y Reinaldo Moya, en la segunda meseta de Centenario. Por el hecho intervinieron efectivos de la Comisaría 52, personal de Tránsito Villa Obrera y profesionales del Hospital Natalio Burd.

De acuerdo con la información publicada, por calle Moya circulaban en dirección norte-sur una motocicleta Zanella 250 cc y una bicicleta Venzo en la que se trasladaba un adolescente de 13 años. En determinado momento, el motociclista intentó sobrepasar al ciclista y terminó rozando la bicicleta.

Como consecuencia del impacto, el adolescente perdió el equilibrio y cayó fuertemente contra el suelo. Debido a las lesiones sufridas, tuvo que ser trasladado en un vehículo particular para recibir atención médica en el Hospital Natalio Burd.

En tanto, al conductor de la motocicleta se le practicó un test de alcoholemia que dio resultado negativo. Sin embargo, al momento de presentar la documentación correspondiente, los agentes constataron que no contaba con licencia de conducir, por lo que se labró la infracción correspondiente.

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