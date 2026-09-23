A partir de la investigación de la fiscal del caso Marina Díaz, un hombre fue declarado penalmente responsable por intentar abusar sexualmente de una adolescente en el destacamento policial de Covunco Abajo, donde cumplía funciones.

Durante el juicio realizado la semana pasada, Díaz sostuvo que S.F.Q. tomó a la víctima, la sujetó contra una pared e intentó quitarle la ropa, mientras la amenazaba con dispararle si gritaba o se movía. La adolescente se defendió y lo hirió con una lapicera, por lo que el ataque quedó en grado de tentativa.

Qué definió la jueza y cuándo se conocerá la pena

La fiscal del caso sostuvo que el hecho fue acreditado y pidió que fuera declarado responsable como autor del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa. La querella adhirió al planteo de la fiscal y también solicitó que el acusado fuera declarado responsable por el mismo delito y en grado de tentativa.

La defensa, por su parte, pidió la absolución. Consideraron que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para declarar responsable a S.F.Q. y cuestionó la existencia de elementos suficientes para superar la duda razonable.

Tras escuchar a las partes y luego de tres jornadas de juicio, la jueza declaró penalmente responsable a S.F.Q. como autor del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, tal como había solicitado la fiscal Díaz.

La resolución consideró acreditado el hecho llevado a juicio y tuvo por alcanzado el estándar de prueba necesario para superar el estado de inocencia.

El juicio continuará con una segunda etapa, en la que se determinará la pena que deberá cumplir el condenado.