En la audiencia de lectura de veredicto realizada hoy en la Ciudad Judicial, un tribunal colegiado condenó a R.R.C. a 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por los abusos sexuales cometidos contra una niña en la ciudad de Neuquén.

El fiscal del caso Gastón Medina había solicitado una pena de 11 años de prisión y, al fundamentar su pretensión, había señalado como agravantes la afectación provocada en la víctima, la diferencia de edad, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad socioeconómica y familiar y la utilización de violencia y amenazas.

Además, Medina había destacado que se trató de dos hechos independientes de abuso sexual cometidos contra la misma víctima y había considerado como única circunstancia atenuante la ausencia de antecedentes penales de R.R.C.

Qué pena le impusieron

Durante el juicio de cesura realizado el 31 de agosto pasado, la representante de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo, había solicitado que se impusieran 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal resolvió por unanimidad que los agravantes planteados por las partes acusadoras debían ser considerados al momento de determinar la pena y fijó la condena en 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal que intervino en ambas audiencias estuvo integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina y la jueza Natalia Pelosso.

Los hechos y el delito

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos fueron cometidos entre marzo y junio de 2020, cuando la víctima tenía 11 años y convivía con el condenado en una vivienda de la ciudad de Neuquén.

R.R.C. fue declarado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber aprovechado dicha convivencia.