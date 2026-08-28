Hace un año, Facundo Plos se seentó frente a una computadora a escuchar el fallo de la Justicia. Tenía prisión domiciliaria con tobillera electrónica por un beneficio judicial. Escuchó que que el juez ordenó que debía cumplir 6 años de cárcel por abuso sexual y de repente se desconectó. Se cortó el dispositivo de localización con GPS y desapareció. Estaba todo calculado, y recursos no le faltan por su condición de hijo de un importante empresario del transporte de Villa Regina.

La fuga de Plis tuvo lugar pese a que la Fiscalía había advertido sobre un riesgo concreto de que pudiera escapar. Doce meses después, continúa prófugo y la orden de captura sigue vigente.

Cómo se fugó Facundo Plos en plena audiencia por Zoom

La escena ocurrió el 28 de agosto de 2025 y todavía resulta difícil de explicar. Plos estaba en su vivienda en una lujosa chacra, donde cumplía prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico. Afuera de la propiedad ya había policías esperando para trasladarlo. La audiencia no era una más. Se discutía justamente su situación procesal y el pedido de detención formulado por la Fiscalía a partir de los incumplimientos de las medidas cautelares. Entre los argumentos aparecían sus antecedentes, su situación judicial y también su capacidad económica y logística para fugarse.

Finalmente, el tribunal ordenó su traslado a una unidad penitenciaria. Fue entonces cuando ocurrió lo insólito: Plos desapareció de la transmisión. Poco después se comprobó que había cortado la tobillera. “¿Al señor Plos se lo puede ver?”, preguntó el juez durante la audiencia. Para ese momento, el hombre que debía quedar detenido ya había comenzado su fuga.

A partir de allí se desplegaron operativos y rastrillajes en la zona. La búsqueda también alcanzó propiedades vinculadas con familiares y allegados. Incluso su madrastra fue detenida inicialmente por una acusación de encubrimiento, aunque posteriormente recuperó la libertad al considerar el juez que no existían elementos suficientes para sostener esa imputación.

Plos escuchó la sentencia, se desconectó y desapareció. Nadie de la Justicia se responsabilizó de haberlo dejado en su domicilio

Mientras Plos no aparecía, comenzaron a surgir distintas versiones sobre su posible paradero. Algunas lo ubicaron en Villa Regina y localidades cercanas; otras apuntaron hacia la cordillera y una eventual salida hacia Chile. También se habló de Buenos Aires, documentación falsa e incluso de posibles regresos a la región. Sin embargo nada alcanzó para encontrarlo.

La búsqueda llegó además a Interpol. Sin embargo, un año después, el resultado oficial sigue siendo el mismo: Plos continúa prófugo y pesa sobre él una orden de captura.

La Justicia también avanzó por otro camino: el económico. A pocos días de la fuga se dispuso un embargo preventivo sobre el 40% de las cuotas sociales y las utilidades que Plos posee en una empresa de transporte y logística. También se ordenó la prohibición de innovar sobre esas participaciones y la inhibición general de bienes. La medida apuntó a impedir que pudiera disponer libremente de esos activos y evitar que su capacidad económica pudiera convertirse en una herramienta para sostener su situación de prófugo.

Ahora, cumplido un año de aquella fuga, aparece además otra pregunta: qué efecto tendrá el paso del tiempo sobre las sentencias que pesan sobre Plos. Tiene una condena de seis años por abuso sexual y otra sentencia de tres años por un homicidio culposo ocurrido tras un choque fatal en la Ruta 22, cuando regresaba de Neuquén totalmente borracho. Para determinar cuándo podría operar una eventual prescripción es necesario analizar el estado procesal de cada causa, las fechas de las resoluciones y los actos judiciales que pudieron afectar el cómputo de los plazos.

La fiesta de Año Nuevo con abuso sexual

El 1 de enero de 2023, como parte de los festejos de Año Nuevo, una joven denunció que Facundo Plos la había sometido sexualmente sin su consentimiento. La víctima relató que fue golpeada y forzada, lo que derivó en una imputación inmediata por abuso sexual con acceso carnal.

La Policía montó un rastrillaje apenas desapareció, pero no encontró rastros del hijo del empresario transportista de Regina

La causa avanzó con rapidez y, pocos días después, el Ministerio Público Fiscal pidió su detención preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de presionar a la víctima. Plos ingresó a prisión, pero solo permaneció allí durante una semana.

La defensa logró que se le otorgara el beneficio de la detención domiciliaria bajo estrictas restricciones: no acercarse a la denunciante, no contactarla por ningún medio y presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Pese a la gravedad de la acusación, el joven recuperó la comodidad de su casa en apenas siete días, decisión que generó críticas y preocupación en el entorno judicial y social.

Borracho, volvía de Neuquén y provocó un choque fatal

El domingo 14 de agosto de 2022, alrededor de las 4 de la mañana, se registró un choquefatal la conocida curva de Cervantes, en la ruta Nacional 22. Una Ford Ranger blanca, conducida por Facundo Plos, embistió por detrás a otra camioneta del mismo modelo. El impacto fue tan violento que la Ranger roja salió despedida y volcó varias veces, mientras que la camioneta del agresor quedó parada, con la trompa deformada. Félix Retamal (67) murió en el acto y sus acompañantes resultaron con heridas leves. Fue necesario que los bomberos utilizaran herramientas hidráulicas para rescatar a los ocupantes del vehículo incidentado.

Plos volvía borracho desde Neuquén y chocó a una camioneta desde atrás, murió un hombre y lo condenaaron a tres años de cárcel en suspenso

El conductor de la camioneta que provocó el siniestro circulaba a excesiva velocidad —entre 140 y 200 km/h— en una curva señalizada con doble línea amarilla, donde el adelantamiento está expresamente prohibido. Además, aportó una muestra de sangre con 0,8 gramos de alcohol por litro, varias horas después del hecho.

Tras el choque, el conductor fue atendido en el hospital local por un corte en la mano, y en un descuido policial, intentó escapar desde el hospital siendo luego interceptado por efectivos. Fue detenido y vinculado a la causa por “homicidio en accidente de tránsito”. No obstante, pese a la gravedad del hecho y al nivel de alcohol en sangre, fue liberado tras poco más de 24 horas. Luego fue condenado a tres años de prisión condicional.