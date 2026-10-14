Un hombre condenado a 16 años de prisión por el asesinato del periodista Alejo Hunau fue detenido en la localidad mendocina de Las Heras después de participar en el robo de un perfume junto a una mujer de 30 años. El sospechoso, identificado como Diego Arduino, fue localizado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje gracias a los datos que aportó la comerciante.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza a la Agencia Noticias Argentinas, ambos quedaron detenidos. La investigación quedó a cargo del fiscal Tomás Guevara, quien encuadró el episodio como hurto simple.

La comerciante retuvo a la acompañante y llamó a la Policía

Arduino ingresó al local junto a Magalí Castro Bravo y ambos se llevaron una fragancia. Cuando el hombre salió, la dueña del negocio advirtió el faltante, cerró el comercio y retuvo a la mujer hasta la llegada de los efectivos. Luego activó la alarma para pedir ayuda.

Mientras la comerciante esperaba a la Policía, Arduino regresó y pidió que liberara a su acompañante. También devolvió el perfume, pero la vendedora se negó a dejarla ir. El hombre se retiró del lugar y la trabajadora brindó a los agentes información que permitió identificarlo.

Con esos datos, los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje encontraron a Arduino en las cercanías del comercio. Ambos imputados continuarán detenidos: en el caso del hombre, por sus antecedentes; en el de Castro Bravo, por reiteración delictiva, según la información difundida.

Diego Arduino había sido condenado por el crimen del periodista Alejo Hunau y cayó por el robo de un perfume - Foto: Los Andes

Arduino fue condenado por el asesinato de Alejo Hunau

El antecedente más grave de Arduino es el crimen del periodista Alejo Hunau, asesinado en noviembre de 2004 en su departamento de Mendoza. Hunau murió tras recibir un golpe en la cabeza con una botella y Arduino fue condenado a 16 años de prisión por ese homicidio.

Además, el hombre registra antecedentes por estafas y acusaciones por violencia de género. La causa por el episodio ocurrido en Las Heras continúa bajo la calificación de hurto simple, mientras ambos imputados permanecen detenidos.