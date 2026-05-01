La odontóloga María Romina Pellice fue condenada a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional por la extracción de 12 muelas, sin su consentimiento, a un menor de 5 años.

El hecho sucedió en 2017 en la provincia de San Juan donde Pellice realizó la extracción de 12 piezas dentales al niño, sin el consentimiento de sus progenitores.

Esto está catalogado como mala praxis por la justicia provincial y tuvo consecuencias graves para el desarrollo físico y psicológico del menor que, en primera instancia, fue llevado al Hospital Rawson por un dolor dental y fiebre alta. Allí, la médica de guarda se limitó a drenar el absceso y prescribir antibióticos y, ante la falta de mejoría, el niño fue internado en el Sanatorio Argentino y tratado con antibióticos intravenosos donde, tras esto, acudieron a la consulta de Pellice.

La odontóloga había sido sentenciada en marzo de 2025 y, en las últimas horas, el máximo tribunal de San Juan dejó firme la condena. Anteriormente, se había rechazado un recurso de casación de la defensa, ratificando la culpabilidad por lesiones culposas.

Debido al tratamiento de Pellice, el menor quedó con solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros, en un acto de “imprudencia profesional” según la Justicia. La cirugía se extendió por una hora y la madre recibió un frasco con los doce dientes extraídos