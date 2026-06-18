Una comerciante de Centenario terminó con una lesión en el rostro después de sufrir un violento robo dentro de su local del barrio Sarmiento. Ocurrió durante la mañana de este jueves en un negocio ubicado sobre calle Perú al 417, donde la mujer se encontraba atendiendo cuando ingresó una pareja de jóvenes.

Según trascendió, la situación se descontroló en pocos segundos. Mientras la joven tomó mercadería del local, el hombre golpeó a la comerciante en la cara. La agresión le provocó una herida en el tabique y un fuerte dolor, por lo que necesitó asistencia de quienes se encontraban cerca del lugar.

Tras el ataque, ambos escaparon corriendo en dirección a calle Costa Rica. Los gritos de la víctima alertaron a vecinos y comerciantes de la cuadra, que se acercaron rápidamente para ayudarla y contenerla mientras intentaban comunicarse con los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Centenario Digital, varias personas señalaron que tuvieron dificultades para contactarse con los números de emergencia durante los primeros minutos posteriores al robo. Más tarde llegaron efectivos de Bicipolicías y personal de la Comisaría 52.

Los comerciantes expresaron su preocupación por la situación

La mujer permaneció consciente en todo momento. Después de recibir asistencia en el lugar y brindar detalles sobre lo ocurrido, se trasladó por sus propios medios al Hospital Natalio Burd para ser atendida por la lesión que sufrió en el rostro.

El episodio generó preocupación entre comerciantes de la calle Perú, quienes se acercaron al negocio tras enterarse de lo sucedido. Varios comentaron que en los últimos días observaron movimientos extraños y personas merodeando la zona durante las primeras horas de la mañana.

El mismo local ya había atravesado una situación similar

Quienes trabajan en el sector recordaron además que el comercio había sido blanco de otro robo meses atrás. En aquella oportunidad, el hijo de la propietaria estaba atendiendo el local y también se produjo un forcejeo con quienes ingresaron al negocio.

Ahora buscan determinar hacia dónde se dirigieron los autores del ataque luego de abandonar el lugar. Mientras tanto, comerciantes del barrio Sarmiento volvieron a pedir más recorridas preventivas en una zona que concentra una importante actividad comercial de Centenario.