Rehabilitación: fuerte respaldo a Catalina y su familia

El gobierno de la provincia de Neuquén sigue de cerca y brinda asistencia plena a Catalina Galcerán, la nena que fue atropellada por un patrullero en Plottier y que ahora transita por la etapa de rehabilitación, en un centro de salud de la provincia de Buenos Aires. La asistencia la brinda a través del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Aunque las autoridades provinciales procuraron mantener esa asistencia en reserva, se conoció que el ISSN cubrió el vuelo sanitario tanto de Catalina como de ambos padres; como así también la logística de ambulancia hasta el Instituto Fleni del barrio porteño de Belgrano y todas las prestaciones médicas al 100%, en ese prestigioso centro asistencial especializado y líder en neurociencias.

La familia es beneficiaria -afiliada- al Instituto neuquino y también tuvo la cobertura del alojamiento en un departamento ubicado en cercanías del centro de salud y del alimento para los acompañantes durante la internación.



El traslado del Fleni Belgrano al Fleni Escobar (especializado en la rehabilitación) también contó -en realidad, cuenta- con la cobertura médica al 100% y el alojamiento en el lugar que eligió la familia.

Se supo, además, que más allá de la cobertura absoluta en procedimientos quirúrgicos, descartables y medicamentos, los equipos del ISSN mantienen comunicación semanal tanto con el equipo del Fleni como con los familiares de Catalina, para concretar el seguimiento de su evolución.

Cabe recordar que la pequeña fue trasladada a Buenos Aires durante los primeros días de enero, luego de permanecer varias semanas internada en el hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde fue asistida desde el accidente. Aquel día -19 de noviembre último- la niña, de ocho años, fue atropellada por un móvil que conducía una mujer policía.