La Justicia de Río Negro declaró este viernes responsable penal al segundo de los hermanos acusados por el homicidio agravado de Braian Ezequiel García, , hijo del exjuez de Paz de Campo Grande, Mauricio Alfieri, cometido en enero de 2024 en una chacra de Sargento Vidal. El fallo se conoció tras un juicio oral realizado en Cipolletti y en los próximos días se definirá la pena que deberá cumplir.

Según acreditó el Ministerio Público Fiscal, durante la madrugada del 23 de enero los dos hermanos Leonardo Cherai Aguayo y Charles Charif Aguayo atacaron a la víctima con una pistola calibre 9 milímetros. García recibió cuatro disparos: tres impactaron en una pierna y uno ingresó por la espalda a la altura del tórax.

Ese último proyectil le provocó la muerte inmediata. Para el tribunal, las pruebas presentadas durante las cinco jornadas de debate permitieron reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer la participación del acusado en el hecho.

Pero el crimen no terminó con los disparos. La investigación determinó que los agresores aprovecharon la situación para robar pertenencias de García y también de una mujer que se encontraba junto a él al momento del ataque. Tras cometer el homicidio y el robo, ambos escaparon del lugar. La causa avanzó durante meses hasta reunir los elementos necesarios para llevar a juicio a los involucrados.

El primero de los hermanos ya había sido condenado el año pasado mediante un juicio abreviado. En aquella oportunidad recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva por el homicidio agravado cometido con arma de fuego.

Ahora, con la segunda declaración de responsabilidad penal, la causa entra en su etapa final. En el juicio de cesura se debatirá el monto de la condena que recibirá el segundo acusado por uno de los crímenes más violentos ocurridos en la región durante 2024.