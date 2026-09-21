El delincuente que baleó a un comerciante de 69 años durante un asalto, fue condenado a siete años y medio de prisión. El ataque ocurrió el 26 de julio en Cipolletti y terminó con la víctima gravemente herida, mientras los delincuentes escapaban a pie después de no poder llevarse la camioneta.

El condenado es Víctor Alexis Porman, de 38 años, quien fue señalado como el ladrón que disparó contra Pérez Sobarzo cuando este intentó recuperar su vehículo. La Justicia lo encontró responsable por el violento episodio que comenzó cuando el comerciante llegó a su casa acompañado por su esposa y bajó de la camioneta para abrir el portón.

Todo ocurrió alrededor de las 20:30 del domingo 26 de julio. La pareja acababa de llegar a su vivienda cuando un hombre y una mujer aprovecharon que la S10 estaba detenida para subirse al vehículo. La intención era clara: ponerla en marcha y escapar con la camioneta.

Sin embargo, el plan se trabó apenas unos metros después. Los delincuentes intentaron sacar la S10 marcha atrás, pero el motor se apagó. Ese inconveniente le dio al comerciante unos segundos para reaccionar y tratar de impedir el robo. Tomó una barreta de hierro que tenía en el garage y salió decidido a enfrentarlos. Se acercó hasta la camioneta e intentó romper el vidrio del lado del conductor para evitar que los delincuentes escaparan.

Fue entonces cuando todo cambió. Desde el interior de la S10, Porman efectuó un disparo con un arma de fuego. La bala impactó en el cuello del comerciante, que cayó gravemente herido frente a su vivienda.

La escena fue dramática. Mientras el hombre quedaba tendido después de recibir el balazo, los dos atacantes abandonaron la camioneta y escaparon corriendo en dirección al barrio La Paz. El robo había quedado frustrado, pero el comerciante había pagado un precio altísimo por intentar defender lo suyo.

Pérez Sobarzo fue trasladado de urgencia y permaneció internado durante varios días. Finalmente recibió el alta, aunque la gravedad de la herida le dejó por delante un proceso de recuperación y rehabilitación.

A partir de ese momento comenzó una investigación que permitió reconstruir el ataque y avanzar sobre la identidad de los sospechosos. Las pericias, los testimonios y los elementos reunidos durante los procedimientos fueron estrechando el cerco sobre Porman y de su pareja Doriana Inés Silva, la primera detenida días después en las 200 viviendas.

El hombre permaneció prófugo hasta que el 28 de agosto finalmente fue localizado y detenido en el barrio Villarino. Para entonces ya existía una orden de captura en su contra por el violento episodio ocurrido semanas antes.