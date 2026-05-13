A partir de un pedido de la asistente letrada Lucila Maggiora, un hombre fue declarado penalmente responsable por provocar la muerte de un joven mediante la conducción imprudente y antirreglamentaria de un auto, en un hecho ocurrido en Junín de los Andes.

Durante una audiencia de procedimiento abreviado, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se homologue el acuerdo, mediante el cual Cristian Eduardo Collihual aceptó su responsabilidad penal por el hecho investigado y prestó conformidad para una pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.

Cómo fue la tragedia

Según describió Maggiora, el hecho ocurrió el 12 de enero de 2025, alrededor de las 21, cuando Collihual conducía un vehículo por la ruta provincial 60, en Junín de los Andes, en dirección norte-sur.

Fue allí cuando, al realizar una maniobra de sobrepaso de manera brusca, perdió el control del rodado, tomó la banquina y volcó. Como consecuencia del siniestro Valentín Lefimán, quien viajaba en el vehículo como acompañante, murió producto un traumatismo grave de cráneo.

Qué pena le dieron

La funcionaria del MPF explicó que la acusación se encuentra respalda con testimonios de otras personas que viajaban en el vehículo, personal policial y médico que intervino tras el hecho, además de pericias mecánicas y accidentológicas que concluyeron que el siniestro se produjo por una falla humana y no por desperfectos mecánicos.

Maggiora sostuvo que la pena acordada es el mínimo previsto para este delito, y aclaró que el cumplimiento efectivo se debe a antecedentes: una condena dictada en 2019 y finalizada en noviembre de 2024.

Tras escuchar a las partes y al imputado, el juez de garantías Juan Valderrama homologó el acuerdo, declaró la responsabilidad penal de Collihual e impuso la pena solicitada por la fiscalía.