Tres hombres quedaron detenidos tras un intento de robo en el barrio Villa Farrel de la ciudad de Neuquén, en un procedimiento que incluyó una persecución, un efectivo policial lesionado y el secuestro de un inhibidor de señal utilizado presuntamente para cometer delitos.

Cómo fue robo en barrio Villa Farrel

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, cuando personal de la Comisaría Primera fue alertado por vecinos sobre un robo en una vivienda ubicada sobre la calle Tromen. Según se logró establecer, en un primer momento, varios sujetos habrían ingresado al domicilio y, al advertir movimientos extraños, intentaron escapar hacia las propiedades lindantes.

Al llegar, los uniformados identificaron una camioneta Volkswagen Amarok gris que presuntamente aguardaba a los sospechosos. En ese momento, el conductor embistió un móvil policial y lesionó a un efectivo mientras intentaba huir, provocando además daños en el patrullero.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron demorar a tres hombres y secuestrar distintos elementos de interés para la causa. En el interior de la vivienda se hallaron tres mochilas que no pertenecían a los propietarios.

Inhibidores de señal, casi 2000 dólares y prisión domiciliaria

En el interior de una de las mochilas encontraron un dispositivo inhibidor, utilizado para bloquear señales electrónicas; otra guardaba equipos DVR y un router pertenecientes al sistema de cámaras de seguridad de la propiedad; mientras que la tercera contenía herramientas presuntamente utilizadas para forzar accesos, entre ellas una amoladora inalámbrica, discos de corte, pinzas y una maza.

Además, los investigadores levantaron rastros y secuestraron pasamontañas abandonados en domicilios cercanos, donde los sospechosos habrían intentado ocultarse durante la fuga.

La investigación permitió también secuestrar cerca de 1.900 dólares estadounidenses entre las pertenencias de uno de los detenidos, mientras que la damnificada denunció el faltante de aproximadamente 2.500 dólares de su vivienda.

Personal de la Brigada de Investigaciones logró dar con la camioneta durante la jornada de ayer lunes, la cual tenia un pedido de secuestro a requerimiento de Comisaria Segunda. Posteriormente, la Justicia ordenó la prisión domiciliaria para los tres demorados