Este martes 2 de junio se realizó la audiencia de control de acusación en el marco de la causa que investiga la agresión de una madre a directivas, ocurrida el 21 y 22 de abril del 2025 en el IFD N° 12, cuando dos docentes fueron golpeadas por la mujer que ingresó fuera de sí al establecimiento.

La Jueza Carina Beatriz Álvarez admitió en todos sus términos la acusación formulada por la fiscalía y la querella, y dispuso la apertura del juicio oral y público por los delitos de amenazas y lesiones en concurso real, bajo la modalidad de tribunal unipersonal.

La fecha de inicio del juicio se dará a conocer en los próximos días. En el debate de este martes, la magistrada encontró adecuadas a proceso todas las actuaciones realizadas hasta ahora y consideró que es pertinente la realización del correspondiente juicio oral y público, tal como lo ordena el Código Procesal Penal de la provincia.

Qué sostuvo la Fiscalía y la defensa

Por pedido de la Fiscalía -en función de la probable pena exigida- el procedimiento de juicio será llevado a cabo por un solo juez o jueza, en lugar del tradicional tribunal.

La defensa solicitó el sobreseimiento de la acusada al considerar que se trató de una riña y de que su defendida habría realizado denuncias que no fueron consideradas, con lo cual se podría vulnerar la “igualdad de armas” resguardada por ley, pero Álvarez rechazó por improcedentes los pedidos.

Cómo fue el incidente y qué delitos le atribuyeron

En los hechos que serán juzgados, la acusada buscaba a otra docente pero ingresó violentamente a la dirección del IFD 12 el 22 de abril de 2025 y golpeó, junto a una acompañante, a otras dos docentes. La viralización de un video filmado por estudiantes permitió conocer la violencia del hecho.

La imputada responderá por el cargo de amenazas y lesiones. Cabe destacar que cuenta con condenas penales anteriores y numerosos antecedentes judiciales de violencia.

La medida para proteger a docentes

El 3 de julio de 2025 la Legislatura de Neuquén aprobó una ley, impulsada por ATEN, para prevenir y sancionar las agresiones contra docentes. Hoy se conoció su reglamentación por parte del gobierno provincial. Las escuelas de Neuquén deberán labrar un acta para remitir a la policía y así activar el procedimiento contravencional ante un caso de violencia contra docentes.



La fiscal de la causa es la doctora Lucrecia Sola y por la querella actúan los abogados Mariano Mansilla, Juan Kairuz, Agustina Procoppo y Ezequiel Otarola, quienes representan tanto a las docentes agredidas como a Aten, el gremio que las agrupa.