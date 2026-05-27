La fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco solicitaron que M.E.F vaya a juicio, acusada por amenazar a una docente y lesionar a dos directivas del Instituto de Formación Docente N°12 de la ciudad de Neuquén, en hechos cometidos durante abril de 2025.

El pedido fue realizado hoy en una audiencia de control de acusación, en la que las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron la acusación, formulada por dos episodios ocurridos los días 21 y 22 de abril del año pasado.

Cómo fue la violencia de la madre a las directivas

El primero de los hechos fue el 21 de abril, cerca de las 14:20, cuando M.E.F asistió a una reunión en el establecimiento educativo, ya que su hija era alumna de la institución.

Según la teoría del caso de la fiscalía, durante el encuentro –del que participaron la docente de inglés, la regente, la subregente y una maestra de grado– la imputada reaccionó de forma agresiva ante explicaciones brindadas por la profesora, a quien insultó y amenazó. La situación terminó con la intervención de personal de seguridad.

El segundo hecho ocurrió al día siguiente, el 22 de abril, cerca de las 13:45. De acuerdo con la investigación, M.E.F regresó al establecimiento acompañada por otra persona no identificada, ingresó al área de secretaría y, al no encontrar a la docente de inglés, agredió físicamente a trabajadoras del lugar. Como consecuencia, dos directivas sufrieron lesiones.

De qué la acusan y qué decidió la jueza

Durante la audiencia, la defensa solicitó el sobreseimiento de la imputada, planteo al que se opusieron la fiscalía y la querella particular, que representa a dos de las víctimas.

Finalmente, la jueza de garantías Carina Álvarez que estuvo encargada de la audiencia, rechazó el pedido de la defensa, admitió la prueba ofrecida por las partes y dispuso la apertura a juicio.

La acusación quedó fijada por los delitos de amenazas simples, en concurso real con dos hechos de lesiones leves, en carácter de autora (artículos 149 bis, 89, 55 y 45 del Código Penal). Por este motivo y debido a la expectativa de pena, deberá intervenir en el juicio un tribunal unipersonal.