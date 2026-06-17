La Justicia de Río Negro confirmó la identidad del cuerpo hallado en el río Neuquén, en una zona limítrofe entre la Isla Jordán de Cipolletti y la península Hiroki. El hallazgo se produjo cuando un navegante, a la altura de Fortín Castre, divisó una zapatilla cerca de la orilla y, al acercarse, constató que se trataba de restos humanos, en su mayoría óseos.

La víctima fue identificada como Héctor Lucas Llamani, de 32 años, oriundo de la provincia de Salta, quien estaba desaparecido desde el 20 de mayo. Según la investigación, ese día se arrojó al agua para escapar tras ser sorprendido intentando robar en una camioneta estacionada en inmediaciones del Parque del Este.

Héctor Llamani estaba desaparecido desde el 20 de mayo tras huir hacia el rio

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca, donde se realizará la autopsia para determinar las causas de muerte. El Gabinete de Criminalística intervino en el procedimiento y dispuso la realización de pericias forenses, además de la toma de fotografías y el secuestro de elementos vinculados al hallazgo.

Desde la Policía de Río Negro se explicó que, desde el inicio de la búsqueda, se desplegaron operativos conjuntos con la Policía de Neuquén, con rastrillajes en ambas márgenes del río. La coordinación incluyó recorridas terrestres y fluviales, además de la participación de equipos especializados en rescate.

La confirmación de identidad cierra más de tres semanas de búsqueda y abre una nueva etapa judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía rionegrina, que deberá definir si se trató de un accidente en el marco de la huida o si existen responsabilidades penales adicionales.