Vecinos de Cipolletti denunciaron el mal uso de la reserva natural Isla Jordán, ubicada en jurisdicción de Río Negro y cercana a la Isla de los Pájaros y la Península Hiroki. A través de redes sociales, una residente difundió imágenes que muestran el estado de abandono del sector y la acumulación de basura dejada por visitantes.

La vecina advirtió que “muchas personas acampan, hacen sus necesidades y prenden fuegos en el sector de la reserva natural de la Isla Jordán, una zona que debería cuidarse por su vegetación y los grupos de aves que alberga”.

Señaló que las autoridades municipales “no están a la altura de las circunstancias para mantener el orden y la limpieza en el lugar”. Además, cuestionó la promoción turística de espacios que deberían preservarse: “Hace años que camino por esta reserva y no puedo entender cómo promocionan espacios que deberían cuidarse. Se está haciendo un daño que podría evitarse si existiera responsabilidad de parte del municipio de Cipolletti”.

Los vecinos observaron restos de papel higiénico y materia fecal, reflejo del abandono y la falta de controles en un área protegida

Las imágenes captadas muestran basura, materia fecal, carpas, automóviles y hasta un generador eléctrico en un área que cuenta con cartelería oficial indicando que se trata de una reserva natural donde está prohibido acampar y hacer fuego.

La situación preocupa a los vecinos que recorren habitualmente la Isla Jordán, quienes advierten que la falta de control y limpieza pone en riesgo la biodiversidad del lugar, especialmente las aves que habitan la ribera.

Restos de basura se acumulan en la reserva natural Isla Jordán, un área protegida que vecinos denuncian como abandonada y sin controles efectivos

La reserva, que debería funcionar como un espacio de conservación y recreación responsable, se encuentra hoy marcada por el descuidado y la ausencia de controles efectivos, lo que genera indignación en la comunidad cipoleña. El reclamo apunta a que el municipio y las autoridades provinciales refuercen la vigilancia y garanticen el cumplimiento de las normas ambientales, para evitar que la Isla Jordán continúe siendo utilizada como un camping improvisado y se pierda su valor natural.