Río Negro avanza con una ambiciosa estrategia para ampliar su frontera productiva y convertir miles de hectáreas en nuevos polos agrícolas. El crecimiento de los sistemas de riego por goteo en las plantaciones de cebolla y la incorporación de tecnología son claves para aumentar la producción, generar empleo y fortalecer la economía regional.

A través de sus redes sociales, Weretilneck el mandatario puso el foco en una transformación que ya comenzó a verse en el Valle Inferior. Actualmente, entre 250 y 300 hectáreas de cebolla se producen mediante riego por goteo, una tecnología que permite aprovechar mejor cada litro de agua y elevar significativamente los niveles de rendimiento. Para una provincia marcada por los desafíos climáticos y la necesidad de optimizar recursos, el cambio representa un salto productivo de enorme importancia.

Además, los estudios realizados por el INTA muestran que este sistema puede alcanzar una eficiencia cercana al 90% en el uso del agua, muy por encima del 50% o 60% que ofrecen los métodos tradicionales. A eso se suma la posibilidad de aplicar fertirriego, una técnica que permite distribuir nutrientes junto con el agua y mejorar el desarrollo de los cultivos. Para los productores, esto se traduce en más producción, menores costos y una utilización mucho más inteligente de los recursos disponibles.

Sin embargo, el plan provincial va mucho más allá de la cebolla. Río Negro posee extensas superficies aptas para la producción de granos, forrajes y otros cultivos que podrían desarrollarse a gran escala con infraestructura hídrica adecuada. Por ese motivo, la provincia impulsa un proyecto que busca triplicar la superficie actualmente irrigada y ya gestiona financiamiento internacional para concretarlo.

En paralelo, una de las herramientas centrales para alcanzar ese objetivo es el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), que contempla beneficios específicos para quienes inviertan en sistemas de riego, electrificación rural, eficiencia energética y tecnología aplicada al agro. Desde el Gobierno provincial sostienen que estas medidas permitirán acelerar la modernización de los establecimientos productivos y mejorar la competitividad del sector.

Por otra parte, funcionarios rionegrinos expusieron recientemente la estrategia provincial durante el Encuentro Federal del Agua organizado por el Consejo Federal de Inversiones. Allí presentaron proyectos para desarrollar nuevas zonas productivas en áreas como Guardia Mitre, Negro Muerto y Colonia Josefa, donde la combinación de riego y electrificación rural aparece como la llave para atraer inversiones y expandir la actividad agrícola y ganadera.

"Río Negro tiene una oportunidad que pocas regiones del país poseen: tierra disponible, agua de calidad y decisión política para transformar ese potencial en producción", remarcaron desde el área productiva. Con esa premisa, la provincia busca dar un salto histórico en su matriz económica y convertir cada nueva hectárea bajo riego en más empleo, más desarrollo y nuevas oportunidades para el interior rionegrino.